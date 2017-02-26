Более тысячи сторонников задержанного оппозиционера Омурбека Текебаева собрались возле здания Госкомитета нацбезопасности с требованием освободить политика. Как проходил митинг, смотрите в фотографиях Даниля Усманова.

ВНИМАНИЕ: ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ вы можете следить за трансляцией с митинга в поддержку Омурбека Текебаева и новыми подробностями в деле оппозиционера.

Митинг начался примерно в 13:20 напротив здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в Бишкеке, куда доставили Текебаева после задержания в аэропорту «Манас».

Сторонники оппозиционера — главного критика президента Алмазбека Атамбаева — потребовали освободить политика. Его задержали на 48 часов по подозрению в «Мошенничестве» и «Коррупции» вокруг сотового оператора «Мегаком».

Депутат «Ата Мекена» Аида Салянова объявила митинг бессрочным, до тех пор, пока Текебаева не выпустят из здания ГКНБ.

«Это уже предел. Арестовали двух молодых парней. Не ответили на наши вопросы, даже адвоката не впустили. Протокол был составлен без участия адвоката. Это провокация народа. Если бы он хотел сбежать, остался бы в Европе. Мы объявляем бессрочный митинг», — заявила она.

На митинг пришло более 1000 человек, среди них, в основном, оппозиционеры и однопартийцы Текебаева по «Ата Мекену». Само здание ГКНБ было оцеплено милицией.

В поддержку задержанного политика также выступила экс-президент Роза Отунбаева. Она назвала Текебаева «человеком, который всегда боролся за правду».

«Мы не должны клеветать друг на друга. Мы не должны поддерживать такие действия. Не думая о своем будущем, мы сейчас допускаем такие действия. В каком направлении будет двигаться страна после президентства Атамбаева, какой путь выберет?» — заявила она.

Текебаев, один из главных кыргызских оппозиционеров, был задержан по прилету в аэропорт «Манас» ранним утром 26 февраля. В «Манасе» депутата ждали два автобуса с милиционерами, которые доставили его в ГКНБ. Вместе с ним туда отправилась и его жена Айгуль Текебаева.

За день до задержания прокуратура возбудила против депутата уголовное дело по статье «Мошенничество», пока он находился в рабочей командировке в Австрии.

Его подозревают в том, что он получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов США, в обмен на которую обещал покровительство и допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Депутаты «Ата Мекена» считают, что задержание Текебаева является политическим давлением.

Оппозиционный политик известен как один из самых активных критиков президента Алмазбека Атамбаева. Перед задержанием Текебаев готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе президента.