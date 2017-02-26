Спустя четыре дня после того, как Верховный суд России отменил приговор Ильдару Дадину, его выпустили на свободу. Активист, осужденный за нарушение проведения пикетов, провел в заключении почти два года вместо двух с половиной.

Российского активиста выпустили из алтайской колонии ИК-5 с четырехдневным опозданием.

Промедление сотрудники ФСИНа объяснили тем, что не слышали о судебном постановлении, а в момент оглашения приговора Верховного суда вышли из комнаты видеосвязи. Сам Дадин присутствовал в комнате и слышал решение суда.

Сотрудники ФСИН были вынуждены дожидаться официального письма с постановлением из Верховного суда, которое пришло 26 февраля.

У ворот алтайской колонии освобожденного активиста встретили жена, сестра, журналисты и гражданские активисты.

«Я ожидал увидеть только жену и сестру. Я выжил благодаря поддержке всех честных людей. Хочу сказать им спасибо и что я их люблю. Говорят в России нет гражданского общества. Я думаю, есть, оно часть мирового общества», — сказал Дадин у ворот колонии.

После почти двухлетнего заключения в двух российских колониях, Дадин заявил, что планирует бороться с пытками в российских тюрьмах.

«Моя жизнь по большому счету принадлежит не мне, а честным людям. Я продолжу бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались и было, как в цивилизованном мире. Я не понимаю, как сегодня можно быть человеком, а завтра нет. Я не понимаю, как можно свернуть с этого пути и не жалею. Нужно привлекать бандитов и ставленников президента к ответственности — например, начальника колонии в Карелии, где я сидел», — сказал он.

Российский активист Ильдар Дадин был осужден на три года лишения свободы за проведение несогласованного пикета в 2015 году. Он был первым в России осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения уличных мероприятий. В марте 2016 года срок сократили до двух с половиной лет.

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