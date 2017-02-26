Сегодня телекомпания “Аль-Джазира” опубликовала новость о наших событиях под заголовком: “В Кыргызстане арестован лидер оппозиции Алмазбек Атамбаев”. И это ведь было бы смешно, если бы не так грустно: мы с вами все понимаем, что, как для всего мира, так и для нас, кыргызстанцев, в принципе, большой разницы-то и нет между Атамбаевым и Текебаевым. Атамбаев арестовал Текебаева. Текебаев арестовал Атамбаева.

И вот нам предлагается сейчас грудью броситься на защиту одного из них! Демократия в опасности! Все на защиту Родины (она же Атамекен)! Вот прямо сейчас: “Все на баррикады!”

От нас требуют, что вот непременно надо встать на сторону одного из них. Со вчерашнего дня меня убеждают, что один из них украл меньше, ну или же, что надо посадить именно того вначале, а потом уже доберемся и до второго.

А можно я скажу, что мне надоели и тот, и другой, и что совершенно нет никакой между ними разницы?! Кто-то из вас скажет, что я необъективен и мною движут старые личные обиды и будет прав на 100%. Я живу с этим самым чувством обиды, обиды за страну и за народ с самого мая 2010 года, когда я ушел от них, заявив всем, что они способны только дербанить страну, и что я не хочу иметь ничего общего с этим самым Временным правительством.

Так что, полный дисклеймер: да, я давно считаю, что и тот, и другой, и все остальные — по большому счету, мародеры, пришедшие к власти на крови.

Один из этих политиков сегодня на митинге предложил “срочно приступить к консультациям”. К консультациям о чем? С кем? Может быть, для начала вы встанете на колени перед кыргызским народом и нашей молодежью и принесете извинения за то, что ничего не добились и не оправдали жертв 7 апреля и всех тех лишений, которые взял на себя народ, доверившись вам в прошлый раз? Или опять по новому кругу от нас требуется взять всех вас на руки и вознести во власть? Так что ли?!

Ирония зашкаливает! Когда Атамбаев сажал всех “коррупционеров” с 2011 года, то больше всего аплодировал ему Текебаев, даже когда видел, что “посадки” производятся при полном произволе!

Я уж не буду говорить, кто был главным палачом у Атамбаева совсем недавно. Депутат Аида Салянова тут возмущается нарушению депутатского иммунитета Текебаева! А не она ли создала весь этот прецедент ареста действующих депутатов и не она ли возвела террор оппозиции во главу угла всей государственной политики?

Обидно за народ! Обидно и то, что с лета прошлого года больше всего морально-политическому банкротству “временщиков” злорадствуют большие семьи Бакиевых и Акаевых! Это все те, кто обслуживал прошлые режимы, воровал, обкрадывал и дербанил страну!

И обратите внимание, кто сейчас задает тон у Атамбаева? Кто выступает там главным застрельщиком? Это все те лица, которых революция, как в 2005-м, так и в 2010-м, не только оставили без наказания за их прошлые преступления перед народом, но взлелеяла, обласкала и вновь возвысила!

Вот кто, Алмазбек Шаршенович, больше всего радуется сегодня аресту вашего бывшего товарища Текебаева! Вот кто больше всего будет аплодировать вашему тюремному заключению завтра!

Поэтому не заставляйте нас сейчас выбирать между Атамбаевым и Текебаевым! Не надо окончательно отвращать народ от политики, рассказывая что все относительно! Кыргызстанцы сейчас ждут и требуют только одного, чтобы в стране осенью в результате свободных выборов произошел мирный транзит власти. Это главный лозунг сегодняшнего дня! Вот только под таким требованием мы можем и должны все объединиться! А вовсе не под требованиями “свободы Текебаеву”!

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Президент Атамбаев недооценивает масштаб возможной дестабилизации и возможности выхода ситуации из под контроля. Акаев в марте 2005 года и Бакиев в апреле 2010 года были в разы могущественнее. Президенту надо перестать играть с огнем и идти на поводу Сегизбаевых и прочих виновных в изгнании предыдущих президентов.

Текебаев должен быть выпущен под домашний арест. Обвинения более чем серьезные и дисквалифицирующие! Но Текебаев должен предстать перед судом только после ухода Атамбаева из власти. И если его вина будет доказана, то он безусловно должен понести суровое наказание.

Атамбаев же должен сконцентрировать все свое внимание на доведении до конца своей главной исторической задачи — проведении справедливых президентских выборов и мирной передачи власти!