Мюзикл «Ла Ла Ленд» получил шесть премий «Оскар» и поборолся за награду за звание лучшего фильма года. Однако во время церемонии произошла заминка, и мюзикл ошибочно назвали победителем в этой номинации — на самом деле выиграл «Лунный свет».

«Ла Ла Ленд», получивший рекордные 14 номинаций, выиграл лишь в шести из них: за лучшего режиссера (Дэмиен Шазелл), лучшую актрису (Эмма Стоун), лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучший саундтрек, лучшую песню (‘City of Stars’).

«Лунный свет», авторская драма о взрослении черного гея в пригороде Майами, получил четыре «Оскара»: за лучший фильм, за лучшего актера второго плана (Махершала Али) и за лучший адаптированный сценарий.

«Манчестер у моря», другой авторский фильм и черная лошадка церемонии, получил два важных приза — в номинациях «Лучший актер» (Кейси Аффлек) и «Лучший оригинальный сценарий».

Наконец, «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, которого не пустили в Америку из-за постановления Трампа, взял статуэтку за лучший фильм на иностранном языке (для режиссера это второй «Оскар» в его карьере), а «Зверополис» стал лучшим анимационным фильмом. Среди документальных фильмов победил «О. Джей: Сделано в Америке».

За лучшие спецэффекты отметили «Книгу джунглей», а «Отряд самоубийц» получил приз за лучший грим.

Когда актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, звезды фильма «Бонни и Клайд», вышли на сцену объявлять обладателя главной статуэтки «Оскар», они явно замешкались. Битти, державший в руках конверт, пересмотрелся с Данауэй и ведущим вечера Джимми Киммелом и молча простоял на сцене в течение нескольких секунд. Не дождавшись, актриса сама взглянула на листок и назвала «Ла Ла Ленд».

