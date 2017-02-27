Мюзикл «Ла Ла Ленд» получил шесть премий «Оскар» и поборолся за награду за звание лучшего фильма года. Однако во время церемонии произошла заминка, и мюзикл ошибочно назвали победителем в этой номинации — на самом деле выиграл «Лунный свет».

Давайте о самом главном. Кто победил?

«Ла Ла Ленд», получивший рекордные 14 номинаций, выиграл лишь в шести из них: за лучшего режиссера (Дэмиен Шазелл), лучшую актрису (Эмма Стоун), лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика, лучший саундтрек, лучшую песню (‘City of Stars’).

«Лунный свет», авторская драма о взрослении черного гея в пригороде Майами, получил четыре «Оскара»: за лучший фильм, за лучшего актера второго плана (Махершала Али) и за лучший адаптированный сценарий.

«Манчестер у моря», другой авторский фильм и черная лошадка церемонии, получил два важных приза — в номинациях «Лучший актер» (Кейси Аффлек) и «Лучший оригинальный сценарий».

Наконец, «Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади, которого не пустили в Америку из-за постановления Трампа, взял статуэтку за лучший фильм на иностранном языке (для режиссера это второй «Оскар» в его карьере), а «Зверополис» стал лучшим анимационным фильмом. Среди документальных фильмов победил «О. Джей: Сделано в Америке».

За лучшие спецэффекты отметили «Книгу джунглей», а «Отряд самоубийц» получил приз за лучший грим.

«Ла Ла Ленд» ошибочно получил приз за лучший фильм. Как так получилось?

Когда актеры Фэй Данауэй и Уоррен Битти, звезды фильма «Бонни и Клайд», вышли на сцену объявлять обладателя главной статуэтки «Оскар», они явно замешкались. Битти, державший в руках конверт, пересмотрелся с Данауэй и ведущим вечера Джимми Киммелом и молча простоял на сцене в течение нескольких секунд. Не дождавшись, актриса сама взглянула на листок и назвала «Ла Ла Ленд».

Watch moment Warren Beatty appears to take a second look inside envelope for Best Picture. #Oscars https://t.co/okqF3W9eBX pic.twitter.com/WtTf20ot4V — ABC News (@ABC) February 27, 2017



На этом видео Данауэй и Битти объявляют «Ла Ла Ленд» лучшим фильмом года

Затем на сцену вышли продюсеры мюзикла. Одному из них, Фреду Бергеру, еще на сцене указали на ошибку. Он показал на камеру табличку с настоящим победителем — главным фильмом года стал «Лунный свет» Барри Дженкинса.

Ошибка произошла, потому что к Битти и Данауэй попал конверт с победителем в номинации «Лучшая актриса». Когда звезды «Бонни и Клайда развернули листок, там был упомянут «Ла Ла Ленд», но не были перечислены имена продюсеров. Видимо, именно это и привело Битти в замешательство.

Это первый подобный инцидент в истории «Оскара». В 1993 году на церемонии награждения ходили слухи, что Мариса Томей получила приз как лучшая актриса второго плана по ошибке — якобы Джек Паланс, вручавший награду, неправильно прочитал имя внутри конверта. Тем не менее, тогда представители премии опровергли слухи, объяснив, что в случае ошибки на сцену выходит сотрудник и указывает на нее. Это и произошло с «Ла Ла Лендом» и «Лунным светом».

Конверт с именем победителя на «Оскаре» отдают вместе со статуэткой — Эмма Стоун подтвердила, что её листок остался при ней. Как именно неправильная табличка попала на сцену, пока остается неизвестным.

А как на это отреагировали?

Команда «Ла Ла Ленда» поняла, что они не выиграли приз за лучший фильм года, еще находясь на сцене. Тогда один из продюсеров подошел к микрофону и заявил: «Кстати, мы не выиграли». Затем Фред Бергер взял конверт с настоящим победителем и показал его на камеру.



Видео, на котором продюсеры «Ла Ла Ленда» понимают, что произошла ошибка



Вот так режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс отреагировал на новость о том, что выиграл все-таки его фильм

Комментируя произошедшее, ведущий вечера Джимми Киммел пошутил: «Мне все-таки удалось испортить церемонию».

Читать по теме: