Президент Алмазбек Атамбаев с 2007 года, еще до президентства, имел на банковских счетах 1,7 млн долларов США — об этом сообщила Генпрокуратура по итогам проверки обвинений со стороны оппозиционера Омурбека Текебаева.

Генеральная прокуратура сообщила, что проверила обвинения Текебаева в адрес Атамбаева и пришла к заключению, что слова оппозиционера содержат «ложные сведения».

Текебаев заявлял, что супруга Атамбаева получила в 2011 году огромные денежные средства, а сам президент имеет скрытое имущество и бизнес-интересы в оффшорной зоне на Кипре.

Согласно заключению Генпрокуратуры, у Атамбаева было 1,7 млн долларов США на счетах в двух банках: «Демир банке» и «Толубай». Счета были открыты в 2007 году — с марта по ноябрь Атамбаев тогда занимал пост премьер-министра.

«Соответственно Алмазбек Атамбаев располагал и располагает достаточными денежными средствами для получения прибыли. Несмотря на настоятельные требования органов прокуратуры, Текебаев до настоящего времени не предоставил никаких сведений относительно имущества главы государства Атамбаева в оффшорной зоне на Кипре», — сообщила Генпрокуратура.

Текебаев заявил 17 февраля, что жена президента Раиса Атамбаева получила крупную сумму денег после того, как Атамбаев обещал в 2011 году ныне президенту России Владимиру Путину не национализировать «Мегаком».

«Позже, в том же году, у его (Атамбаева) супруги появляются внезапно немалые денежные средства», — сказал политик.

В своем заявлении Текебаев ссылался на данные из декларации президента, по которым родственники с 2011 года ежегодно получали в качестве дивидендов от вклада по 120 тысяч долларов.

Сейчас сам Текебаев задержан и находится в ГКНБ. Его обвиняют в мошенничестве и получении взятки в один миллион долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского. В обмен на деньги по словам бизнесмена, Текебаев обещал свое покровительство и контроль над «Мегакомом».

В поддержку Текебаева прошло два митинга в Бишкеке — 26 и 27 февраля. Сторонники оппозиционера потребовали освободить его. Вчера возле здания ГКНБ собралось около тысячи сторонников Текебаева, второй митинг возле Белого дома проходит прямо сейчас, на него пришли пока около 600 человек.

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