Финальный матч хоккейного турнира Азиатских игр между сборный Кыргызстана и Туркменистана закончился победой туркменской команды со счетом 7:3.

В первом периоде туркменские хоккеисты играли очень активно и забили две шайбы первые же шесть минут.

Но этот факт не повлиял на настрой кыргызстанцев и в конце первых 20 минут, сборная Кыргызстана сравняла счет – 2:2. Отличились Олег Колодий и Владимир Ничипуренко.

В оставшиеся два периода сборная Туркменистана сумела забить еще 5 раз, а Кыргызстан отличился лишь единожды.

Итог матча: 7:3 в пользу сборной Туркменистана, Кыргызстан завоевывает на зимних Азиатских играх лишь серебро.

Свою первую встречу на зимних Азиатских играх сборная Кыргызстана провела против Кувейта, разгромив его со счетом 5:0. Затем выдала зрелищный матч против Филиппин – 10:5.

Кыргызстан должен был сыграть против сборной Бахрейна 22 февраля, но по каким-то причинам соперники не смогли приехать на Игры.

Последним соперником на групповом этапе для Кыргызстана был Катар. Одержав третью победу подряд, национальная сборная заняла первую строчку группы А и вышла в финал турнира второго дивизиона, где ее ждал победитель группы В – Туркменистан.

Всего в дивизоне 10 команд, которые были разделены на две группы. Победители каждой из групп разыграли между собой серебро и золото, а занявшие вторые места – бронзу.

Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония) стартовали 18-го февраля и продлятся до 26-го февраля. Кыргызстан на Играх представляют 32 спортсмена в четырех видах спорта.

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта

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