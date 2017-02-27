От 500 до 1000 сторонников лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева вышли на площадь Ала-Тоо, чтобы его поддержать. Митингующие требовали, чтобы Текебаева отпустили из ГКНБ, куда его доставили после задержания в аэропорту «Манас». Это второй митинг в поддержку оппозиционера, первый прошел 26 февраля возле здания ГКНБ.

ВНИМАНИЕ: ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ вы можете следить за трансляцией с митинга в поддержку Омурбека Текебаева и новыми подробностями в деле оппозиционера.

Митинг начался в 13:00 на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Около 200 сторонников Текебаева пришли с транспарантами, чтобы поддержать оппозиционера.

Даниль Усманов.
Даниль Усманов.

Бывший вице-спикер парламента от «Ата Мекена» Асия Сасыкбаева сказала, что митинг будет бессрочным. «Мы будем стоять длительный срок, пока справедливость не восторжествует».

Рустем Ильясов.

Асия Сасыкбаева заявила, что на встрече в парламенте лидеры фракций признали, что задержание Омурбека Текебаева было незаконным. Но они не поддержали проведение внеочередного заседания в парламенте по этому делу.

Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.

Митингующие стояли с транспарантами с надписями: «Народ с Текебаевым», «Сегизбаев кетсин» («Сегизбаева в отставку»), «Долой руки от “Ата Мекена”».

Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.

Депутат «Ата Мекена» Аида Салянова заявила, что парламент никак не отреагировал на ситуацию, которая сложилась с делом Текебаева.

Она добавила, что проведение внеочередного собрания для обсуждения ситуации вокруг Текебаева большинство депутатов не поддержали.

Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.

Экс-президент Роза Отунбаева выразила надежду, что Текебаева освободят.

«Сейчас идет политическое противостояние. Суд должен вынести справедливое решение. Текебаев, несмотря на состояние здоровья, полетел в Европу выполнять свои обязанности. Мы надеемся, что Текебаева освободят и мы сможем провести честные президентские выборы», — сказал она.

Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

Митингующие в середине митинга отправились к Белому дому, где находится парламент и администрация президента. Они скандировали «Свободу Текебаеву!»

Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

Участники митинга потребовали, чтобы к ним вышел президент Алмазбек Атамбаев. Они также потребовали, чтобы вышли представители ГКНБ и объяснили, что сейчас с Текебаевым, его состояние и условия содержания.

Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

Несколько десятков вооруженных силовиков стояли за елями на территории Белого дома, наблюдая за митингом.

Рустем Ильясов.

Другие представители правоохранительных органов наблюдали за митингом со стороны контрольно-пропускного пункта парламента.

Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

Затем митингующие возвратились на площадь Ала-Тоо и продолжили митинг.

Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

Ближе к вечеру митингующие отправились к зданию Первомайского районного суда, куда должны были доставить оппозиционера Текебаева для вынесения ему меры пресечения.

Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.
Даниль Усманов.

Здание суда было оцеплено милицией, никого туда не пускали.

Даниль Усманов.

Митингующие продолжили свою акцию протеста возле суда.

Даниль Усманов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.
Рустем Ильясов.

 

За день до задержания прокуратура возбудила против депутата уголовное дело по статье «Мошенничество», пока он находился в рабочей командировке в Австрии.

Его подозревают в том, что он получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов США, в обмен на которую обещал покровительство и допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Депутаты «Ата Мекена» считают, что задержание Текебаева является политическим давлением.

Оппозиционный политик известен как один из самых активных критиков президента Алмазбека Атамбаева. Перед задержанием Текебаев готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе президента.

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Фото: Даниль Усманов, Рустем Ильясов.


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