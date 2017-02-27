От 500 до 1000 сторонников лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева вышли на площадь Ала-Тоо, чтобы его поддержать. Митингующие требовали, чтобы Текебаева отпустили из ГКНБ, куда его доставили после задержания в аэропорту «Манас». Это второй митинг в поддержку оппозиционера, первый прошел 26 февраля возле здания ГКНБ.

ВНИМАНИЕ: ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ вы можете следить за трансляцией с митинга в поддержку Омурбека Текебаева и новыми подробностями в деле оппозиционера.

Митинг начался в 13:00 на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Около 200 сторонников Текебаева пришли с транспарантами, чтобы поддержать оппозиционера.

Бывший вице-спикер парламента от «Ата Мекена» Асия Сасыкбаева сказала, что митинг будет бессрочным. «Мы будем стоять длительный срок, пока справедливость не восторжествует».

Асия Сасыкбаева заявила, что на встрече в парламенте лидеры фракций признали, что задержание Омурбека Текебаева было незаконным. Но они не поддержали проведение внеочередного заседания в парламенте по этому делу.

Митингующие стояли с транспарантами с надписями: «Народ с Текебаевым», «Сегизбаев кетсин» («Сегизбаева в отставку»), «Долой руки от “Ата Мекена”».

Депутат «Ата Мекена» Аида Салянова заявила, что парламент никак не отреагировал на ситуацию, которая сложилась с делом Текебаева.

Она добавила, что проведение внеочередного собрания для обсуждения ситуации вокруг Текебаева большинство депутатов не поддержали.

Экс-президент Роза Отунбаева выразила надежду, что Текебаева освободят.

«Сейчас идет политическое противостояние. Суд должен вынести справедливое решение. Текебаев, несмотря на состояние здоровья, полетел в Европу выполнять свои обязанности. Мы надеемся, что Текебаева освободят и мы сможем провести честные президентские выборы», — сказал она.

Митингующие в середине митинга отправились к Белому дому, где находится парламент и администрация президента. Они скандировали «Свободу Текебаеву!»

Участники митинга потребовали, чтобы к ним вышел президент Алмазбек Атамбаев. Они также потребовали, чтобы вышли представители ГКНБ и объяснили, что сейчас с Текебаевым, его состояние и условия содержания.

Несколько десятков вооруженных силовиков стояли за елями на территории Белого дома, наблюдая за митингом.

Другие представители правоохранительных органов наблюдали за митингом со стороны контрольно-пропускного пункта парламента.

Затем митингующие возвратились на площадь Ала-Тоо и продолжили митинг.

Ближе к вечеру митингующие отправились к зданию Первомайского районного суда, куда должны были доставить оппозиционера Текебаева для вынесения ему меры пресечения.

Здание суда было оцеплено милицией, никого туда не пускали.

Митингующие продолжили свою акцию протеста возле суда.

За день до задержания прокуратура возбудила против депутата уголовное дело по статье «Мошенничество», пока он находился в рабочей командировке в Австрии.

Его подозревают в том, что он получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов США, в обмен на которую обещал покровительство и допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Депутаты «Ата Мекена» считают, что задержание Текебаева является политическим давлением.

Оппозиционный политик известен как один из самых активных критиков президента Алмазбека Атамбаева. Перед задержанием Текебаев готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе президента.

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Фото: Даниль Усманов, Рустем Ильясов.