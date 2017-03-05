Сторонники Омурбека Текебаева возмущены тем, что полпред правительства в Джалал-Абадской области так и не выслушал их требований. Протестующие митингуют уже пятый день.

В селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, в котором родился депутат Омурбек Текебаев, продолжаются митинги его сторонников.

Митингующие требуют приезда полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Кыянбека Сатыбалдиева. Участники акции протеста настаивают на том, чтобы он выслушал их требования.

Мирные митинги в Базар-Коргонском районе начались 1 марта, в Бишкеке акции протеста в поддержку арестованного политика проходили с 26 февраля по 1 марта и временно прекратились из-за плохой погоды. Акции протеста возобновятся 6 марта.

Митингующие намерены протестовать до тех пор, пока не освободят Омурбека Текебаева. По решению суда лидер партии «Ата Мекен» арестован на два месяца.

Спецслужбы задержали его в аэропорту «Манас» 26 февраля. На Текебаева за день до этого возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления бизнесмена и экс-депутата российской Государственной думы Леонида Маевского.

Бизнесмен утверждает, что в 2010 году лично передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».

Сам арестованный депутат назвал свое задержание политическим давлением на оппозицию со стороны властей страны.

По теме: