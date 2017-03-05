Единственный представитель из Кыргызстана, 12-летний Урмат Мырсаканов прошел в следующий этап российского музыкального проекта «Ты супер!» на канале НТВ. В шоу участвуют талантливые дети из детдомов и приемных семей.

Урмат выступил с песней «Welcome to the show», в результате трое из четырех членов жюри проголосовали за его прохождение на следующий этап.

Первой на кнопку нажала российская певица Елка, следом – Маргарита Суханкина и Виктор Дробыш.

«Я знаю, что это мульти профессиональный человек, который любит футбол, плавание, настольный теннис, кино, танцы, знает английский язык и с девушками на ты. Попадание на этот конкурс для него – огромный бонус. Но, мне кажется, что он еще не определился с профессией. Поэтому я не нажал», – высказался единственный воздержавшийся член жюри Стас Пьеха.

Урмат Мырсаканов учится в пятом классе и много лет живет в детском доме семейного типа в Бишкеке с сестрой и младшим братом.

В музыкальном проекте «Ты супер!» соревнуются талантливые дети из детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей. Проект считается международным, так как участники приезжают из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии.

Поддержать Урмата и других участников можно, проголосовав через мобильное приложение или на сайте проекта.

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