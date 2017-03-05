На экранах бишкекских кинотеатров вышел один из самых ожидаемых фильмов для гиков и поклонников комиксов — «Логан», рассказывающий об очередных приключениях Росомахи из Людей Икс.

Потому мы решили вспомнить богатую историю комиксах о людях-мутантах. Насколько хорошо вы знаете запутанную вселенную Людей Икс? И знаете ли вы, чем киновселенная отличается от мира, описанного в комиксах и мультфильмах?

Кто из вселенной Людей Икс входит в список самых жестоких героев комиксов?
Кто из вселенной Людей Икс входит в список самых жестоких героев комиксов?
Правильно! Неправильно!
Кто убил Циклопа?
Кто убил Циклопа?
Правильно! Неправильно!
Чья супер-сила отправила Росомаху в прошлое?
Чья супер-сила отправила Росомаху в прошлое?
Правильно! Неправильно!
Кто убил мать Магнето?
Кто убил мать Магнето?
Правильно! Неправильно!
В комиксах и мультфильме о Людях Икс эти двое - пара влюбленных, а вот в киновселенной так и не встречаются.
В комиксах и мультфильме о Людях Икс эти двое - пара влюбленных, а вот в киновселенной так и не встречаются.
Правильно! Неправильно!
Кто является единственным мутантом пятого уровня?
Кто является единственным мутантом пятого уровня?
Правильно! Неправильно!
Кто из персонажей вселенной Людей Икс может сломать «четвертую стену»?
Кто из персонажей вселенной Людей Икс может сломать «четвертую стену»?
Правильно! Неправильно!
Как познакомились Чарльз Ксавьер и Мистик?
Как познакомились Чарльз Ксавьер и Мистик?
Правильно! Неправильно!
После чего Хэнк Маккой становится Зверем?
После чего Хэнк Маккой становится Зверем?
Правильно! Неправильно!
Кто из этих людей регулярно появляется в фильмах о Людях Икс в роли камео?
Кто из этих людей регулярно появляется в фильмах о Людях Икс в роли камео?
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