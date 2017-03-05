На экранах бишкекских кинотеатров вышел один из самых ожидаемых фильмов для гиков и поклонников комиксов — «Логан», рассказывающий об очередных приключениях Росомахи из Людей Икс.
Потому мы решили вспомнить богатую историю комиксах о людях-мутантах. Насколько хорошо вы знаете запутанную вселенную Людей Икс? И знаете ли вы, чем киновселенная отличается от мира, описанного в комиксах и мультфильмах?
Кто из вселенной Людей Икс входит в список самых жестоких героев комиксов?
Правильно! Неправильно!
Кто убил Циклопа?
Правильно! Неправильно!
Чья супер-сила отправила Росомаху в прошлое?
Правильно! Неправильно!
Кто убил мать Магнето?
Правильно! Неправильно!
В комиксах и мультфильме о Людях Икс эти двое - пара влюбленных, а вот в киновселенной так и не встречаются.
Правильно! Неправильно!
Кто является единственным мутантом пятого уровня?
Правильно! Неправильно!
Кто из персонажей вселенной Людей Икс может сломать «четвертую стену»?
Правильно! Неправильно!
Как познакомились Чарльз Ксавьер и Мистик?
Правильно! Неправильно!
После чего Хэнк Маккой становится Зверем?
Правильно! Неправильно!
Кто из этих людей регулярно появляется в фильмах о Людях Икс в роли камео?
Правильно! Неправильно!
Что вы знаете о киновселенной Людей Икс
Фото: Кинопоиск
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