На экранах бишкекских кинотеатров вышел один из самых ожидаемых фильмов для гиков и поклонников комиксов — «Логан», рассказывающий об очередных приключениях Росомахи из Людей Икс.

Потому мы решили вспомнить богатую историю комиксах о людях-мутантах. Насколько хорошо вы знаете запутанную вселенную Людей Икс? И знаете ли вы, чем киновселенная отличается от мира, описанного в комиксах и мультфильмах?

Кто из вселенной Людей Икс входит в список самых жестоких героев комиксов? Саблезубый Росомаха Магнето Правильно! Неправильно! Continue >> Кто убил Циклопа? Джин Грей Росомаха Страж Правильно! Неправильно! Continue >> Чья супер-сила отправила Росомаху в прошлое? Колосс Мистик Китти Прайд Правильно! Неправильно! Continue >> Кто убил мать Магнето? Себастьян Шоу Боливар Траск Эмма Фрост Правильно! Неправильно! Continue >> В комиксах и мультфильме о Людях Икс эти двое - пара влюбленных, а вот в киновселенной так и не встречаются. Мистик и Зверь Джин Грей и Росомаха Шельма и Гамбит Правильно! Неправильно! Continue >> Кто является единственным мутантом пятого уровня? Профессор Ксавьер Шторм (Гроза) Джин Грей Правильно! Неправильно! Continue >> Кто из персонажей вселенной Людей Икс может сломать «четвертую стену»? Джин Грей - она самый сильный мутант Шельма - она высасывает силы из мутантов, людей и даже богов Дэдпул - он знает, что он вымышленный герой Правильно! Неправильно! Continue >> Как познакомились Чарльз Ксавьер и Мистик? На операции на Кубе во время Холодной войны В детстве, когда она крала продукты из его дома Во время противостояния с Магнето - она появилась, чтобы убить профессора Правильно! Неправильно! Continue >> После чего Хэнк Маккой становится Зверем? Он рожден мутантом, но становится Зверем в подростковом возрасте После опытов, которые на нем ставили нацисты Он рожден мутантом, но окончательно становится Зверем, сделав себе инъекцию крови Мистик Правильно! Неправильно! Continue >> Кто из этих людей регулярно появляется в фильмах о Людях Икс в роли камео? Ребекка Ромейн Стэн Ли Джеймс Марсден Правильно! Неправильно! Continue >> Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о киновселенной Людей Икс Я набрал %%score%% из %%total%% правильных Поделитесь своими результатами : Facebook Facebook

Фото: Кинопоиск

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