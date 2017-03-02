Экс-депутата Садыра Жапарова вызвали в качестве свидетеля на допрос в ГКНБ. Жапаров, который после лишения депутатского мандата находится за рубежом, обещает вернуться в Кыргызстан.

Фотографию повестки Жапаров опубликовал на своей странице в фэйсбуке. По его словам, она пришла в дом его отца в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области.

В повестке говорится, что Жапаров должен явиться на допрос в качестве свидетеля 3 марта.

«Так как я нахожусь за рубежом, я приду в [ГКНБ] 25 марта.В этот день я приеду в Кыргызстан», — написал экс-депутат.

В видео-обращении к кыргызстанцам, которое депутат распространил в сети, Жапаров утверждал, что находится за рубежом в связи с болезнью брата и намерен вскоре вернуться.

По информации СМИ, Жапаров сейчас находится на Кипре.

В январе 2017 года на Кипр летал оппозиционный депутат Омурбек Текебаев. По возвращению в Кыргызстан политик дал показания прокуратуре о своей поездке. Он сказал, что получил там информацию о доходах родственников президента Алмазбека Атамбаева.

Садыр Жапаров один из трех оппозиционных политиков, которых обвинили в насильственном захвате власти.

Его, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова лишили депутатских мандатов в 2013 году после того, как они провели митинг за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» 3 октября 2012 года.

Тогда Камчыбек Ташиев и еще около 10 человек попытались перелезть через забор Белого дома.

Сами депутаты назвали приговор политическим, их адвокаты считают, что он был вынесен для того, чтобы лишить троих ключевых деятелей оппозиции депутатских мандатов.

По теме: