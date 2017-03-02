Глава КТРК Илим Карыпбеков находится в сознании и разговаривает.

Карыпбеков попал в аварию в ночь на 1 марта. Он потерял много крови и после операции был погружен искусственную кому, но затем пришел в сознание. Ему требуется донорская кровь.

Консультант пресс-службы Минздрава Елена Баялинова сообщила, что Карыпбеков находится в сознании, ориентирован и разговаривает.

«Врачи не задают ему лишних вопросов и оберегают его покой. В палату допускаются только близкие родственники. Какие-либо другие посещения, включая представителей СМИ, запрещены», — написала она.

По словам директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова, пока Карыпбекову не требуются дополнительные операции. Врачи следят за его состоянием.

Карыпбекову требуется донорская кровь, которую можно сдать 2 марта с 8.00 до 15.00 на станции переливания крови в Бишкеке по адресу проспект Мира, 60, телефоны: (0312) 54-19-13, (0312) 56-10-74.

Милиция проводит расследование причин аварии, в которую попал Карыпбеков. ДТП произошло по улице Аалы Токомбаева на юге Бишкека.

По данным милиции, Карыпбеков был в машине один. Он двигался в восточном направлении, но напротив кафе «Сенатор» переехал бордюр и врезался в столб.

Сообщение об аварии поступило на станцию скорой помощи в 03:12. Карета скорой помощи прибыла на место ДТП через 12 минут. Прибывшие врачи установили, при аварии Карыпбеков потерял много крови и испытал геморрагический шок.

«Он получил очень тяжелые травмы, по дороге в больницу была остановка сердца, бригада скорой медицинской помощи провела все необходимые реанимационные мероприятия. Они вернули его буквально с того света», — сказала пресс-консультант Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

По данным Минздрава, на момент аварии Илим Карыпбеков был трезв.

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