Столичной оранжерее исполнилось 70 лет. В старой теплице пять энтузиастов выращивают не характерные для флоры Кыргызстана тропические растения. Из-за перепада температур здание оранжереи пришло в непригодность, денег на его ремонт нет.

Оранжерея была построена в 1947 году, и за 70 лет существования подвергалась только косметическому ремонту.





Тропические растения требуют обильного полива, и из-за перепада температур здание оранжереи пришло в непригодность.





Заведующая оранжереи кандидат биологических наук Ирина Бондарцова говорит, что не раз писала заявки и просила государство помочь с капитальным ремонтом, но средств на поддержание лаборатории цветочно-декоративных растений (официальное название оранжереи) нет.

Заработать на ремонт практически невозможно – билет в теплицу стоит 25 сомов, а ходят сюда разве что студенты и школьники. Чтобы иметь дополнительный доход для поддержания теплицы, сотрудники продают семена и луковицы разных растений.





Несмотря на это пятеро работников лаборатории – агротехник, лаборант и три научных сотрудника – продолжают привозить и высаживать в оранжерее редкие растения. Они называют свою оранжерею «легкими города».





Небольшие средства на поддержание оранжереи выделяют Академия наук и руководство ботанического сада, в котором расположены теплицы. Они выделяют средства на отопление и небольшой ремонт. Также оранжерея сотрудничает с мэрией города, однако муниципалитет не в силах взять теплицу на баланс города.





Пять человек умудряются высаживать и ухаживать за 550 видами и сортами растений. Среди богатой флоры теплицы есть деревья-ровесники оранжереи, диковинные кактусы, фруктовые насаждения и редкие цветы.





Ежегодно коллекция растений пополняется и растет, хотя места, как признаются сотрудники оранжереи, не хватает.

«Посеваем, чтобы каждый гражданин нашей страны ознакомился с ними [растениями]. Ведь не каждый имеет возможность съездить в другие страны и посмотреть на такие растения», – говорит Ирина Бондарцова.





Заведующая оранжереи жалуется, что коллектив старается изо всех сил, но растениям тесно. Коллекция для оранжереи средних размеров слишком велика, и из-за этого со стороны она кажется неухоженной.

«Приходиться уродовать, обрезать некоторые виды, чтобы они не мешали другим в тесном пространстве», – говорит Бондарцова.





Хотя оранжерее и оплачивают отопление, здание старое и в зимнее время не дает достаточно тепла. Потому в холода некоторые тропические растения погибают.

«Обычно такие растения растут при температуре от +20 градусов и выше круглый год. А у нас случаются такие зимние периоды времени когда даже земля в горшочках замерзает. Поэтому растениям приходится очень трудно, а вместе с ними и нам», – говорит заведующая.





Сотрудникам оранжереи трудно, потому что для них каждое высаженное растение – как маленький ребенок. Поэтому они надеются, что на оранжерею обратят внимание и помогут им спасти 550 видов флоры, которые они так бережно выхаживают.





Ботанический сад является одним из институтов в системе Академии наук. А оранжерея, расположенная в нем, представляет из себя три небольшие теплицы, переходящие одна в другую.





Оранжерея находится в лаборатории цветочно-декоративных растений. Деревья, высаженные в теплицах – часть коллекции, они служат для защиты цветов. Коллекция растений разнообразная, одни цветы предпочитают солнце, другим нужна тень деревьев.





Деревья и кустарники создают определенный микроклимат для всех растений и в образовывают своеобразный ландшафт, в котором соседствуют разные растения.





В советское время в оранжерее работало 15 рабочих и 15 научных сотрудников. Сейчас ею занимаются лишь пять человек.

По теме: