Леса в Кыргызстане занимают меньше шести процентов территории страны. В ближайшие сто лет их площадь может сократиться. Причины: деятельность человека и глобальное изменение климата.

Оригинал материала опубликован на сайте Ливень. Living Asia. Авторы статьи Мария Орлова и Максим Куликов.

Хотя Кыргызстан относится к малолесным странам, около двух миллионов человек – треть населения – живут рядом с лесами.

Больше всего в Кыргызстане арчовых и еловых лесов — они составляют половину насаждений в стране. Но орехово-плодовых лесов не больше 10 процентов. В самой лесистой области Кыргызстана – Джалал-Абадской, расположен самый известный в Центральной Азии орехово-плодовый лес – Арсланбобский заповедник. Здешняя ореховая роща стала одной из туристических «визитных карточек» страны.

С Арсланбобом связано много легенд. Жители Ферганской долины, которая еще тысячу лет назад была со всех сторон окружена густыми ореховыми лесами, убеждены, что родина грецких орехов находится именно здесь.

Арсланбобский заповедник знаменит реликтовыми орехово-плодовыми лесами, занимающими 608,5 тысяч гектаров. В них растет больше 120 видов древесных и кустарниковых пород. Из них около 40 – лесообразующие (определяющие внешний облик леса). Такие леса охраняются государством.

В Арсланбобе растут алыча, фисташки, грецкие орехи. Жители близлежащих сел живут за счет леса. Сбор орехов и их переработка – один из немногих постоянных источников заработка.

Сотрудница одного из заводов по переработке грецких орехов, Зинат Мамасалиева рассказывала изданию Turmush, что только в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области работает около 10 таких производств. На каждом из них трудится в среднем по 20–30 человек. Их средняя зарплата – от 500 до 700 сомов в день (7-10 долларов, по курсу на момент написания статьи).

Благополучие людей зависит от того, выживет ли лес, а лес из-за нерационального использования людьми и глобального изменения климата может исчезнуть. Замкнутый круг.

В два раза меньше. Что станет с ореховыми лесами после потепления?

По данным Программы развития ООН, температура в Кыргызстане к конце XXI века может вырасти на четыре градуса. Это изменение имеет серьезные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Некоторые растения и животные могут изменить ареал обитания или вообще исчезнуть. Даже при увеличении температуры на один градус климатические условия для лесов станут менее благоприятными.

В природе площадь распространения леса зависит от многих факторов, в том числе климатических. К ним относятся средняя годовая температура и количество осадков за год. При правильной комбинации этих факторов возможно существование лесной экосистемы. Но изменится одно из условий, изменится и площадь лесов.

Посмотрите, как может измениться площадь лесов на юге Кыргызстана при повышении температуры.

Для определения климатических условий, которые подходят для орехово-плодовых лесов, с ресурса Global Forest Chang была взята карта их распространения в Кыргызстане.

На нее наложили карты среднегодовых осадков, среднегодовой температуры и высот над уровнем моря – комбинация этих величин может показать те оптимальные условия, в которых могут существовать орехово-плодовые леса.

Увеличивая среднегодовую температуру на 1-4 градуса, можно увидеть, как изменение природных условий меняет площадь леса. На карте видно, что при повышении температуры на один градус площадь лесов в исследуемом районе может сократиться в два раза – с 10 233 кв.км. до 4 962 кв.км.

На треть меньше леса

Из-за того, что орехово-плодовые леса Кыргызстана находятся в основном в густонаселенных Джалал-Абадской и Ошской областях, человек сильно на них влияет.

Лес страдает и из-за браконьеров. Жители не трогают орешины, потому что получают с них доход, зато вырубают другие деревья на дрова – постепенно в заповеднике остаются только ореховые деревья.

«Работу по возобновлению леса проводить нет необходимости, – считает Лазьков. – Просто необходимо не косить траву, не собирать все орехи, оставляя какую-то часть урожая, и природа сама всё сделает. Просто необходимо оставить лес в покое».

Эколог Эмиль Шукуров настроен еще менее оптимистично. По его мнению, просто оставить Арсланбоб в покое недостаточно.

«Лес в Арсланбобе уже не в состоянии самовозобновиться. Это достаточно серьёзная вещь, потому что раньше там надо было просто ограничить хозяйственную деятельность, но сейчас этого будет недостаточно. Наши орехоплодовые леса стали символом того, что может с нами произойти дальше», – считает он.

Воздействие человека на лес значительно усилилось в Кыргызстане в последние годы – в результате площадь, покрытая лесом, сократилась почти на треть по сравнению с 1930 годом.

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