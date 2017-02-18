В белорусской столице прошла акция протеста «Марш рассерженных белорусов» против введения «налога на тунеядство». Если указ президента, обязывающий неработающих белорусов платить налог, не отменят, демонстранты готовы требовать отставки Александра Лукашенко.

Митинг 17 февраля организовала белорусская оппозиция. Организаторы акции заявили, что Александр Лукашенко не отменит «налог на тунеядство», они будут требовать его отставки.

Также собравшиеся выступили против роста платежей за коммунальные услуги и потребовали вернуть народу справедливые выборы.

На выполнение требований организаторы марша дали один месяц – до 17 марта.

Милиция Минска не препятствовала движению демонстрантов. Задержаний в ходе акции не проводилось.

Акций протеста такого масштаба в Минске не было с 2010 года .

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан в апреле 2015 года.

Согласно указу президента, все граждане, неработающие в течение полугода, должны раз в год платить налог. Размер взноса составляет 20 базовых величин (около 200 евро).

Срок уплаты налога заканчивается 20 февраля.

На данный момент только около 10 процентов граждан, получивших извещения, оплатили сбор. Квитанции на уплату налога пришли около 470 тысячам белорусов.

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