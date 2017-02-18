Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли заявили о намерении сняться в турецком сериале «Мост жизни». Сериал будет рассказывать о сирийских беженцах в Турции.

Известный футболист и многократный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду согласился сняться в картине турецкого режиссера Эйюпа Дирлика «Мост жизни».

Его напарницей по картине станет американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Оба актера не будут играть главные роли, но изъявили желание помочь проекту.

Они выступят в качестве приглашенных знаменитостей. По словам режиссера, его команда отобрала Роналду и Джоли среди списка многочисленных звезд, которое им предоставило международное агентство.

Сериал «Мост жизни» будет состоять из трех сезонов, съемки которых начнутся в марте 2017 года. Съемки трейлера начались в турецкой провинции Газиантеп. Сам сериал, по словам режиссера будет повествовать о семье беженцев из Сирии, которая в поисках убежища прибывает в Турцию.

По словам мэра Газиантепе Фатмы Шахин, сюжет сериала будет захватывающим и расскажет о любви, семейных узах и борьбе за жизнь. Главную женскую роль будет играть турецкая актриса Перихан Саваш.

Ожидается, что новые серии сериала сделают проект международным, после выхода трейлера на широкую публику и частично благодаря контактам со странами Среднего Востока.

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