Абоненты нацэнергохолдинга пожаловались на большие счета за электроэнергию, поступившие за январь. Компания «Северэлектро» обещала проверить работу «умных счетчиков» и вернуть деньги пострадавшим. Проверка показала, что сбоев в работе счетчиков не было.

Специалисты «Северэлектро» провели проверку работы счетчиков и определили, что те работают исправно. Высокие счета за электричество за январь обусловлены увеличением потребления электроэнергии. Всего на 17 февраля в «Северэлектро» обратилось около 700 возмущенных абонентов.

«По мнению обратившихся абонентов, причина высоких счетов – в неправильной работе «умных» счётчиков (приборов учёта, совмещённых с автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учёта электроэнергии-АИИСКУЭ)», — говорится в сообщении ведомства.

С жалобами на резко повысившиеся счета бишкекчане обратились в 282 – в энергосбыт Бишкека, 145 – в службу сбыта Аламудунского района, 101 – в Ысык-Атинский РЭС, 172 – в другие РЭСы Чуйской области.

После поступления жалоб абонентов счетчики были проверены специалистами. По заключению специалистов, дефектов у счетчиков не нашли.

Специалисты провели разъяснительные беседы среди абонентов и 593 обратившихся забрали жалобы и оплатили счета. Другие 59 абонентов выразили несогласие с начисленной суммой, еще 36 заявлений все еще находятся на рассмотрении.

Счетчики абонентов, несогласных с заключением комиссии направят в измерительную лабораторию службы метрологии и автоматики ОАО «Северэлектро» или в Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии (Госстандарт).

Ранее, в Бишкекском энергосбыте разъяснили, что абонентам с «умными счетчиками» начислили крупные счета за свет в январе, потому что данные о потреблении электричества не поступили из-за сбоев интернета.

Абонентам посчитали стоимость электричества по среднему размеру потребления, а остальные использованные киловатты перекинули на следующий месяц.

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