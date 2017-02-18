Тысячи мексиканцев образовали «живую стену» на границе США с мексиканским городом Сьюдад-Хуарес. Среди участников стены – мексиканские кандидат в президенты, губернатор, мэр и даже мэр американского города Эль-Пасо.

В акции протеста против миграционной политики американского президента Дональда Трампа приняли участие основатель Партии демократической революции и трижды кандидат в президенты страны Куаутемок Карденас, губернатор пограничного штата Чиуауа Хавьер Корраль, мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада и его коллега из американского Эль-Пасо Оскар Лизер.

В руках у каждого протестующего были розы, которыми они размахивали в знак приветствия соседней стране.

«Мы противопоставим [стене] дружбу, когда разные голоса сливаются в один, получается единый тон, когда разные руки переплетаются, это показывает, что мы вместе, доказывает наше желание продолжать оставаться сообществом двух государств», — заявил губернатор Чиуауа Корраль.

Трамп не отказался от своих слов после того, как стал президентом. В конце января он подписал указ о начале строительства стены. Президент объяснил её необходимость тем, что из Мексики в США попадают «нелегальные иммигранты, насильники, наркотики и преступность».

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение Трампа и заявил, что его страна не намерена платить за стену.

Сейчас в США ужесточили меры против нелегальных мигрантов. При наличии правонарушений на родину депортируются даже те, кто прожил в стране десятилетия и имеет детей-граждан США. Сотни людей были задержаны по всей Америке.

История одной из нелегалок – Гваделупы Гарсия де Райос, вынудила жителей Феникса, штат Аризона, выйти на акцию протеста в феврале 2017 года. Протесты совпали с приездом в Аризону министра внутренней безопасности Джона Келли – он обсудил с губернатором штата меры борьбы с нелегальными мигрантами.

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