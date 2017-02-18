Участники нового детского проекта телеканала НТВ набрали 120 тысяч лайков за первые 48 часов старта голосования. Особенность проекта в том, что все его участники – дети из детдомов и приемных семей.

На телеканале НТВ стартовал международный детский вокальный конкурс «Ты супер!». В проекте приняли участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приёмных и опекунских семей из стран СНГ и Прибалтики в возрасте от 7 до 18 лет.

Первый выпуск этого шоу транслировался вечером 11 февраля. Уже в первый день выпуск набрал более 200 тысяч просмотров в сети. В конкурсе участвуют 92 ребенка.

Проголосовать за участников можно через приложение или на сайте проекта.

Единственным представителем Кыргызстана является Урмат Мырсаканов. Его видео выступления на сайте проекта за два дня набрало более 17 000 голосов.

Ему 12 лет и он живет с сестрой и младшим братом в одном из бишкекских детских домов семейного типа.

Сейчас он готовится к отборочному туру, занимается с педагогами по вокалу и проводит время в компании остальных участников.

«Мы с ребятами подружились. Вместе ходим на занятия, в бассейн, играем. Уроки по вокалу проходят интересно, мне все нравится, я стараюсь. Ребят очень много. Из Кыргызстана я один», — рассказал Мырсаканов.

Талантливого мальчика из Кыргызстана Урмата еще не показали во телевидению. Возможно мы сможем его увидеть во втором выпуске отборочного тура 18 февраля в 23:00.

Член жюри, заслуженный артист Виктор Дробыш считает цель проекта благородной и благодарной.

«Я считаю, что у этого музыкального шоу очень благородная и благодарная миссия помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И особенно важно, что участники — дети», – сказал он.

В состав жюри конкурса также вошли певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина и певец Стас Пьеха.

В первых выпусках программы за вокалистов переживали Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Фёдор Бондарчук, Евгений Папунаишвили, Яна Батыршина и легенда Голливуда Кэри-Хироюки Тагава

«Ты супер!» – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Это вокальный конкурс, в котором участниками являются дети-сироты, которые могут показать свои таланты.

По теме: