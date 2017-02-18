Застройщик начал демонтаж парк-сквера «Слоники» несмотря на запрет от Бишкекглавархитектуры и прокуратуры. Договор аренды участка, на котором находится парк, был выдан строительной компании мэрией с нарушениями. Теперь решение по скверу будет принимать Бишкекский межрайонный суд.

Городская прокуратура подала иск в Бишкекский межрайонный суд о признании недействительным постановления мэрии о предоставлении участка сквер-парка под застройку.

Прокуратура установила, что при заключении договора аренды мэрия Бишкека нарушила Земельный кодекс и постановления депутатов Бишкекского горкенеша.

По словам пресс-секретаря мэрии Гули Алмамбетовой, ситуацию вокруг сквера «Слоники» будет решать бишкекский межрайонный суд.

«Пока идет судебное производство никто не может комментировать ситуацию […] Мэр выполнит свое обещание в установленном законом порядке. Судопроизводство – это уже юрисдикция не муниципалитета», – сказала Алмамбетова.

Ранее мэр Бишкека Албек Ибраимов обещал жителям Первомайского района отстоять парк-сквер у застройщиков.

В отношении сотрудников «Зеленстроя» заведено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на территории парк-сквера «Слоники».

Как бишкекчане боролись за сквер-парк «Слоники»

Парк «Слоники» долгое время был запущен и разрушен вандалами. Его восстановили активисты фонда «Городские инициативы» в 2015 году, с тех пор в сквере собирались местные жители и играли дети.

По словам местных жителей, самим бетонным скульптурам более 30 лет, их установили при строительстве местных домов «хрущевок» еще в 1961 году.

В январе 2017 года жители домов на пересечении улиц Алиаскара Токтоналиева и Айни вышли на митинг, требуя остановить незаконную застройку трех детских площадок.

У домов горожан расположены три небольших участка, представляющие из себя прямоугольную детскую площадку, футбольное (оно же волейбольное) поле и небольшой сквер-парк, прозванный местными жителями «Слоники» – за бетонные фигуры животных, его украшающих.

Глава строительной компании TS-Group Мирлан Рыскулов ссылался на постановление мэрии Бишкека за 2009 год, согласно которому строительная компания должна была восстановить близлежащее футбольное поле и установить там тренажеры для местных жителей.

Он утверждал в интервью Kloop.kg, что сносить площадки не будет. Однако после того, как сотрудник издания позвонил в строительную компанию под видом покупателя, стало известно, что снос площадок и возведение на их территории здания все же планируется.

Демонтажем или, по словам Мирлана Рыскулова, «реконструкцией и переносом» сквера «Слоники» занимается ОсОО «Онуркан».

После обращения жителей домов по улицам Токтоналиева и Айни к журналистам, строительством высотного здания на месте парк-сквера заинтересовалась Генпрокуратура.

Бишкекглавархитектура, мэрия Бишкека, Госэкотехнадзор и местный акимиат уверили местных жителей, что строительства на территории парка и детских площадок не может быть.

Чтобы защитить площадку от застройки, жители вышли 11 января на мирное собрание перед зданием мэрии.

Среди демонстрантов были также представители фонда «Городские инициативы», которые занимались восстановлением «Слоников».

Тогда мэр Бишкека Албек Ибраимов пообещал, что сквер не будет застроен. К собравшимся также вышел депутат Бишкекского горкенеша от СДПК Алмаз Кененбаев и сказал, что нужно сохранять зеленые насаждения.

Спустя чуть больше месяца, 15 февраля, на месте сквера начались демонтажные работы. Строители успели возвести столбы, демонтировать часть ограждения волейбольного поля и начали рыть котлован.

Работники «Зеленстроя» по заказу застройщика вырубили 57 деревьев, несмотря на то, что у строительной компании не было разрешения, а проект не был согласован с Бишкекглавархитектурой.

На место прибыли представители мэрии и Бишкекглавархитектуры, которые подтвердили незаконность действий строительной компании.

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