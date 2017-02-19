Президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Российские власти будут признавать эти паспорта «временно» – пока воюющие в Украине стороны не исполнят Минские соглашения.

Согласно указу президента России, в число признанных документов входят паспорта, свидетельства о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, документы о регистрации транспортных средств.

Теперь обладатели паспортов самопровозглашенных республик, расположенных на территории Донецкой и Луганской областей Украины, смогут приезжать в Россию без оформления виз.

Признавать их документы обязаны все российские компании – в том числе и авиакомпании и банки.

Ранее США и Евросоюз упоминали, что будут вводить санкции против компаний, подрывающих целостность Украины. Следовательно, все российские компании могут испытать на себе запретительные меры.

Российские власти утверждают, что указ был принят в целях защиты прав и свобод человека.

Указ принят «временно». Если воюющие стороны в Украине выполнят Минские соглашения, указ перестанет действовать.

Ранее в Кремле официально не признавали паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российские компании признавали паспорта ДНР и ЛНР неофициально «исключительно из гуманитарных соображений».

В самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР указ президента России восприняли как «шаг к мировому признанию».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что признание документов самопровозглашенных республик нарушает нормы международного права.

«Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права», – сказал Порошенко после встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом в Мюнхене.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, признание Россией документов ДНР и ЛНР означает выход из минского процесса.

Минское соглашение – документ подписанный 5 сентября 2014 года в Минске. Соглашение предусматривало прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей.

ДНР и ЛНР занимают лишь часть Донецкой и Луганской областей Украины. Большая часть жителей Донецкой и Луганской областей предпочитают оставаться гражданами Украины.

Самостоятельность ДНР и ЛНР признана только частично признанной республикой Южная Осетия.

По теме: