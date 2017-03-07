Карыпбеков написал первый пост в «Фэйсбуке» после тяжелой операции из-за аварии, в которую он попал в ночь на 1 марта. Глава КТРК поблагодарил врачей и всех, кто поддерживает его во время лечения.

Карыпбеков на своей официальной странице в «Фейсбуке» написал о том, что идет на поправку.

«Искренне благодарю за поддержку, помощь, сопереживание! Благодаря врачам мое здоровье идёт на поправку! Наши золотые врачи, сестры, медицинские работники делают невозможное!» — написал он.

Кроме того, он поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта.

В ночь на 1 марта Карыпбеков двигался в восточном направлении по улице Аалы Токомбаева, но напротив кафе «Сенатор» переехал бордюр и врезался в столб.

Врачи скорой помощи приехали через 12 минут после ДТП. По дороге в больницу Карыпбеков пережил остановку сердца, но врачам удалось его реанимировать.

После сложной операции Карыпбекова ввели в искусственную из-за большой потери крови. Он пришел в себя этим же вечером. Спустя несколько дней, по словам врачей, он уже начал вставать на ноги.

Милиция продолжает расследование причин аварии, в которую попал Карыпбеков. Сотрудники патрульной милиции сообщили, что в машине Карыпбеков ехал один. По данным Минздрава, он был трезв.