Сотрудники посольства встретились 6 марта с кыргызстанкой Гулькан, которая вместе с дочерью три месяца живет в аэропорту Шереметьево города Москвы. Они проконсультировали Гулькан и вызвали ее родственника, чтобы помочь женщине.

В посольстве сообщили, что кыргызстанка приехала в Москву для поисков некоего Далера, который обманным путем похитил у нее 132 тысяч рублей в кыргызском городе Оше. Гулькан написала заявление в кыргызскую милицию 26 августа 2016 года, но расследование не дало результатов.

Пострадавшая кыргызстанка решила приехать в Москву для самостоятельных поисков обманувшего ее мужчины.

В Москве Гулькан написала заявление в Кунцевскую межрайонную прокуратуру 6 сентября 2016 года. Кыргызстанка и ее дочь остались жить в аэропорту, пока мужчину не поймают.

Кыргызстанка проживает в терминале D аэропорта Шереметьево, где создала импровизированное жилище из нескольких кресел, в котором живет вместе с дочерью.

Женщина сказала, что родственники знают о ее положении. Сын Гулькан работает в Москве, он дает ей деньги на пропитание. Иногда она и сама ездит в город для подработки.

Ее сын — наемный работник — у него нет условий, чтобы мать и сестра жили с ним, поэтому Гулькан приняла решение жить в терминале. Она рассказала, что сотрудники аэропорта не против их присутствия.

Кыргызстанцы, работающие таксистами в аэропорту, хотели купить женщине билеты домой, но Гулькан отказалась, заявив, что вернется в Кыргызстан только со своими деньгами.

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