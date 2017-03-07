Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке, что никто никого не держит в ЕАЭС. По его словам, только страны-союзники могут покупать газ у России по льготным ценам.

Представители правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана пожаловались на убытки, которые у них появились после вступления в Евразийский экономический союз. На это премьер-министр России ответил, что никто никого насильно не держит в ЕАЭС, потому что он создавался добровольно.

«Давайте, коллеги, прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже», — сказал он.

Кроме того, Медведев заявил, что «сейчас стало модно» говорить о потерях. Однако, по мнению российского премьер-министра, все входящие в союз страны получили значительные льготы в области энергетики.

Кыргызстан закупает газ у России по 150 долларов за тысячу кубометров.

Кыргызстан в ЕАЭС

Кыргызстан вступал в ЕАЭС, чтобы расширить свои рынки сбыта. Но после открытия таможенных границ товарооборот Кыргызстана и ЕАЭС снизился.

Товарооборот Кыргызстана со странами союза по итогам 2015 года упал на 24,5 процента. В 2016 году падение продолжилось и составило 19 процентов.

Импорт в Кыргызстан из стран ЕАЭС (75,5%) существенно превышает экспорт (24,5%) кыргызских товаров на этот рынок сбыта.

Депутаты кыргызского парламента от оппозиционных фракций «Ата-Мекен» и «Онугуу-Прогресс» в начале февраля требовали отставки правительства, обвинив премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в провале интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

Фракция «Республика — Ата-Журт» также заслушала отчет правительства по результатам вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Лидер фракции Омурбек Бабанов раскритиковал работу кабинета министров по интеграции страны в объединение и сказал, что «Кыргызстан должен найти свое место в ЕАЭС».

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Фото: Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке. Источник: gov.kg.