Кыргызстанцы приняли участие в кастингах двух юмористических шоу российского телеканала ТНТ. Нурсултан Айдаров стал участником следующего сезона «Comedy Баттл», а Анзор Борзаев может выступить в программе «Открытый микрофон».

Всего в кастинге приняло участие около 40 бишкекских юмористов, но жюри понравились двое – Нурсултан Айдаров и Анзор Борзаев.

Бишкекский стендап-комик Нурсултан Айдаров рассказал Kloop.kg, что на кастинге выступал с историями из своей жизни.

«Примерно за 15 минут до конца меня взяли. А шутил ведь не на местные темы, просто смешно рассказывал про то, что со мной обычно происходит в жизни», — сказал он.

По словам Айдарова, восьмной по счету сезон на проекте начнется, как только закончатся отборочные туры по странам СНГ. Он уже готовится к первому выступлению, дата которого пока не определена.

«Настрой положительный, надо же за страну отвечать, если выбрали тебя», — сказал он.

Он сообщил, что бишкекские стендап-артисты собираются 15 марта принять участие на юмористическом фестивале в Москве.

По результатам выступления на этом фестивале будет решено, выступит ли в шоу «Открытый микрофон» стендапер из Кара-Балты Анзор Борзаев.

«Если он хорошо покажет себя на юмористическом фестивале ТНТ, то сможет выступить в передаче “Открытый микрофон”», — сообщил резидент проекта «Жарайт сити» Эльдияр Ешимбеков.

По словам самого Борзаева, он еще не на том уровне, чтобы можно было гордится участием в передаче «Открытый микрофон».

«Меня просто пригласили на фестиваль, как рядового участника, коих около 500 человек. Ничего сверхестественного. Думаю, у меня сейчас даже нет шансов, что я окажусь в телевизионной версии, так что говорить об этом пока рано», — сказал он.



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