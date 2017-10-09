Стендап-артист Анзор Борзаев из Кара-Балты после выступления на шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ настолько понравился жюри, что его взял к себе в команду Руслан Белый.

Программа с участием Борзаева вышла в эфир в пятницу 6 октября. Борзаев — единственный участник из Кыргызстана, который прошел прослушивания.

После выступления комика все члены жюри сказали, что им понравился монолог Борзоева.

«Не родился еще такой человек в стране, который скажет чеченцу “нет”», — прокомментировала выступление Борзаева стендап-комик Юлия Ахмедова.

К ней присоединился ее коллега по жюри Тимур Каргинов.

«Мне понравилось выступление. Были смешные шутки. Я себя узнавал в некоторых местах», — сказал Каргинов.

В результате комик получил место в команде Руслана Белого.

Руслан Белый — популярный российский комик и ведущий программы Stand Up на телеканале ТНТ.

В следующем туре участники будут бороться между собой за выход в финал шоу. Финалист «Открытого микрофона» получит шанс стать постоянным резидентом шоу Stand Up.

До выступления на «Открытом Микрофоне» Борзоев читал монологи в Бишкеке в составе участников шоу Stand Up Comedy Bishkek. Ему 30 лет и он работает зубным стилистом.

Стендап — жанр комедии, в котором артист обычно обращается напрямую к зрителям. Обычно в репертуаре стендап-артистов присутствуют короткие истории, монологи и импровизация с залом.

В США стендап-комедия начала набирать популярность после окончания Второй Мировой войны. Жанр стал в Америке основной формой комедийных выступлений в 1970-х.

Родоначальниками стендап направления были Джордж Карлин, Билл Косби, Ленни Брюс и другие. В последствии, их деятельность вдохновила на выступления Эдди Мерфи, Стива Мартина, Криса Рока, Луи Си Кея и многих других.

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