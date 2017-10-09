Турецкие диппредставительства приостановили выдачу виз американским гражданам в ответ на аналогичные действия США. Власти обеих стран обменялись санкциями, после того как турецкие спецслужбы задержали американского консула Метина Топуза, подозреваемого в шпионаже.

Посольство США в Анкаре заявило 8 октября, что приостанавливает выдачу всех типов виз гражданам Турции, кроме иммигрантских. Через несколько часов аналогичное заявление было сделано посольством Турции в Вашингтоне.

Турецкое посольство в Вашингтоне считает, что введенные против турецких граждан санкции заставили власти Турции провести «переоценку приверженности правительства Соединенных Штатов безопасности турецких миссий и персонала».

Statement from the Turkish Mission to the United States, October 8, 2017 Posted by Embassy of Turkey, Washington D.C. on Sunday, October 8, 2017

Решение властей США является ответом на арест турецкого гражданина — сотрудника консульства США в Стамбуле Метина Топуза.

Спецслужбы подозревают его в шпионаже, подрыве конституционного строя и попытке свергнуть турецкое правительство.Государственный департамент охарактеризовал обвинения турецкой стороны как «бездоказательные».

Отношения Турции и США обострились из-за того, что Вашингтон поддерживает сирийских курдов, которые являются союзниками действующей в Турции Рабочей партии Курдистана. Турция причисляет эту партию к террористическим организациям.

Также отношения ухудшились из-за безуспешных попыток Турции добиться экстрадиции живущего в США оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Политика обвиняют в попытке военного переворота в Стамбуле в середине июля 2016 года.

Тогда при столкновении полиции и демонстрантов, погибли 190 человек, около полутора тысяч человек получили ранения.

После этого по всей стране начались массовые задержания учителей, чиновников и военных, подозреваемых в связях с Гюленом. Всего с 15 июля более 100 000 человек уволили из госслужб, а 40 000 человек задержали.

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