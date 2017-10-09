Старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончался на 67 году жизни от инфаркта миокарда. Нуриддина Рахмона похоронили 8 октября рядом с могилами родителей в поселке Дангара.
Нуриддин Рахмон скончался 7 октября от инфаркта миокарда. До этого он находился на лечении в Душанбе.
Тело Нуриддина Рахмона доставили на вертолете из Душанбе в поселок Дангара в Хатлонской области, где он родился и проживал в последние годы.
Президент Таджикистана приехал с семьей на малую родину, чтобы проститься со своим старшим братом и принять соболезнования.
«Своими добрыми человеческими качествами покойный навсегда останется в памяти и сердцах близких и знакомых», — сообщается на сайте главы государства.
Последние годы своей жизни Нуриддин Рахмон находился на пенсии и не занимал государственные должности.
Нуриддин Рахмон родился в 1950 году и долгие годы работал механизатором, затем руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».
Радио «Озоди», ссылаясь на собственные источники, пишет, что Нуриддин Рахмон имел огромное влияние при кадровых перестановках в правительственных структурах.
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