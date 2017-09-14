В Таджикистане погиб начальник аэропорта Хорог Дилдор Максудшоев. Он провожал президента Эмомали Рахмона к вертолету, когда порывы ветра от лопастей машины «завернули» мужчину в ковер и отбросили на камни. Милиция назвала это несчастным случаем.

Инцидент произошел 13 сентября в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Погибший Дилдор Максудшоев был начальником аэропорта и провожал президента страны Эмомали Рахмона, который улетал в Душанбе.

По версии милиции, Максудшоев стоял чересчур близко к машине. Из-за этого ковер, постеленный для Рахмона, свернулся вместе с мужчиной, который стоял на нем.

Сильными порывами ветра его отбросило на большой камень неподалеку. Максудшоев сильно ударился об него.

Он скончался по пути в больницу. Прибывшая на место инцидента милиция расценила это как несчастный случай.

В ГБАО не летают регулярные рейсы из-за сложных летных условий и высокогорья.

Каждый полет из Душанбе в Хорог объявляется в день рейса. Это зависит от погодных условий и хорошей видимости.

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