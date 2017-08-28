На юге Таджикистана сельскому учителю нашли невесту и подготовили свадьбу всего за 10 дней. Причиной этому стало поручение президента страны Эмомали Рахмона. Невеста увидела жениха только в день свадебной церемонии.

Месяц назад 23-летний учитель истории Саидшо Асроров не представлял себе, что с женитьбой ему поможет сам президент Эмомали Рахмон. Свою будущую жену, 22-летнюю Марджону Худойдову, он нашел именно благодаря указу президента.

С чего все началось?

Эмомали Рахмон в ходе своего рабочего визита 16 августа заехал в кишлак Заргар, который находится в Бохтарском районе на юге страны. Во время встречи президента с жителями кишлака очередь дошла до Асророва.

В своем обращении к президенту учитель сказал, что счастлив видеть его в своем кишлаке, а также поблагодарил Рахмона за все старания в сфере образования. Кроме этого, он прочитал стихи, посвященные «Лидеру нации».

«Я волновался во время выступления, президент стал расспрашивать меня о жизни и семье. Спросил, женат ли я? Я ответил, что нет. Потом он поручил руководству района решить вопрос о моей женитьбе», — рассказал учитель в интервью радио «Озоди».

Асроров признался представителям местной власти, что ему очень нравится дочь учителя физкультуры Марджона. Она работает медсестрой в местной больнице. По его словам, он видел девушку всего однажды, когда она училась в медицинском колледже в Курган-Тюбе.

«Президентские сваты»

Власти учли пожелание парня, и 19 августа в дом Марджоны пришли сваты — чиновники местной администрации.

​«Мы сами пошли свататься. Саидшо из малообеспеченной семьи, его родители — пенсионеры. Мы сами подготовились к сватовству, купили подарки для невесты и ее семьи. В воскресенье в ресторане состоялась свадьба молодых людей. Мы взяли все расходы по проведению торжества на себя, помогли и семье девушки», — рассказала одна из чиновниц.

Власти передали семье девушки 16 тысяч сомони (около 125 тысяч сомов) для покупки всего необходимого для невесты.

Мама Марджоны настояла на том, чтобы дочь после свадьбы продолжила работать по специальности. По ее словам, многие пытались добиться руки Марджоны, но после того, как узнавали о намерениях дочери работать по профессии — отказывались жениться.

«Саидшо я тоже сказала о том, что Марджона после свадьбы должны работать в одном из медучреждений по своей специальности», — сказала мама невесты.

Увидела жениха в день свадьбы

Марджона до этого никогда не видела своего жениха. Девушка сама сшила платье для свадьбы — традиционный таджикский наряд.

До торжества молодые люди прошли медицинское обследование, которое обязательно в Таджикистане. Также по законам страны, свадебное торжество продлилось не более трех часов и в нем приняли участие не более 150 человек.

Свадьба по поручению президента — редкость для Таджикистана. Несмотря на это, люди в стране с нетерпением ждут приезда Рахмона. От исхода встречи с президентом может зависеть их будущее.

Кому-то может достаться работа в госструктурах, кому-то поручение президента может помочь с поступлением в заветный вуз. Для многих это становится невозможным из-за коррупции и бюрократии в государственных структурах.

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