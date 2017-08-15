Главу отдела по делам женщин и семьи Хуросонского района уволили после того, как музыканты «сбились с ритма» на торжественной встрече президента Эмомали Рахмона.

Главу государства встречали театральным представлением с традиционной игрой на бубне. Однако у музыкального ансамбля «Очаджонхо» произошла заминка и они нарушили ритм мелодии.

Эмомали Рахмону не понравилось то, как подготовились к его приезду.

За ошибку музыкантов уволили главу отдела по делам женщин и семьи Зиёду Саломову.

В интервью радио «Озоди» она подтвердила, что ее уволили из-за ошибки музыкального ансамбля. Однако, женщина утверждает, что понести наказание должен руководитель ансамбля.

Рабочий визит Рахмона готовили более 1000 женщин.

Как встречают президента в Таджикистане?

Местные чиновники готовят к приезду президента Эмомали Рахмона театральные представления с участием артистов и школьников.

Во время приезда главы государства, все должны стоять перед ним и прижимать руки к сердцу.

Ранее один из преподавателей школы рассказал, что его и еще 200 учеников поручили приветствовать президента флагами, когда он проезжал мимо их кишлака.

Таджикские власти не разглашают информацию о сумме потраченных средств на проведение таких мероприятий, но местные эксперты говорят о десятках миллионов долларов.

При этом треть населения страны живут за чертой бедности.

Однако, заместитель директор Центра стратегических исследований при президенте Сайфулло Сафаров считает, что людям нравится так торжественно встречать Эмомали Рахмона.

«Мы тысячу раз становились свидетелями того, как люди молятся на то, чтобы президент заглянул в их махаллю [район], только ради того, чтобы она была благоустроена к встрече», – говорит Сафаров.

Фото: «Озодлик»

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