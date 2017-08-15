Сотрудники таджикской милиции стали вымогать деньги у молодых пар за публичное проявление любовных чувств. Опрошенные Kloop.kg мужчины и девушки поделились историями своих споров с милицией.

Рейды за молодыми парами возобновились летом 2017 года — милиционеры стали запрещать парням и девушкам публично обниматься или целоваться, хотя это не запрещено законом.

Опрошенные пары сказали Kloop.kg на условиях анонимности, что рейды сопровождаются допросом и вымогательством.

«Меня ловили три раза. Два раза мой парень сидел на скамейке, я стояла возле, а он меня обнимал. В третий раз мы просто стояли рядом и даже не трогали друг друга. К нам подошли милиционеры и начали говорить, что нельзя так вести себя на людях, требовали документы и номера родителей, пытались заставить пойти в участок. Нам пришлось заплатить им, чтобы они отстали», — говорит 25-летняя Б.Р.

По словам 25-летнего Б.Б., такие рейды были еще в 2012 году. Мужчина говорит, что тогда милиционеры обвинили его и его девушку в «антисоциальном поведении» и доставили в отделение милиции.

«Просят документы, и их, конечно, у тебя нет, ибо ты в своем городе. Пошли в ментовку и там уже отстаивали свои права. Все это заняло час или больше. В следующий раз просто дали взятку», — говорит он.

В некоторых ситуациях, говорят опрошенные, разговор с милицией заканчивается без вымогательств — 23-летняя З.А. рассказывает, что они с парнем просто ушли от милиционеров, когда они начали задавать свои вопросы.

«Обращались к моему парню так, как будто меня там вообще нет. “А ей есть 18?” “А ее родители знают, что она с тобой?” Пытались с собой увести в ментовку, но мы встали и просто ушли», — говорит девушка.

28-летний Е.Р. Говорит, что впервые столкнулся с подобными претензиями со стороны милиции в 2011 году — тогда его доставили в отделение милиции и стали допрашивать.

«К нам подошли два представителя закона и начали светить фонариком прямо в лицо, чтобы мы их не видели, и начали нас допрашивать. Мол, кто мы, и что тут делаем. Потащили в отделение милиции. Устроили допрос, взяли отпечатки пальцев. В общем, они нам мозги трахали и не хотели отпускать», — говорит Е.Р.

«Позволяют лишнее»

Начальник пресс-службы МВД Таджикистана Умарджон Эмомали сказал в интервью радио «Озоди», что парни и девушки могут прогуливаться по городу, но милиционеры имеют право задавать вопросы, если пары «позволяют себе лишнее».

«[…] нужно придерживаться норм поведения в общественных местах […] к сожалению, люди чаще всего проявляют равнодушие, и вся ответственность за ситуацию ложится на плечи стражей порядка», — сказал он.

За нравственность молодежи и общества в 2012 году беспокоился ректор Института искусств Таджикистана Аслиддин Нимозов — он предложил парламенту страны создать полицию нравов.

«Предположим, сотрудник полиции нравов в парках, на проспектах города, в театрах не позволит лицам появляться в непристойной одежде, материться. От милиционеров этого мы не можем требовать, потому что они имеют дело с преступниками», — говорил он.

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