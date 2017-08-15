Пользователи интернет-провайдера «Мегалайн» столкнулись с проблемой доступа к сети. Провайдер объяснил, что проблема возникла из-за перепадов электроэнергии, которые привели к сбою.

На момент публикации доступ абонентов к интернету все еще не восстановлен.

Первые сообщения об отсутствии доступа к сети появились в 13:50. Бишкекские абоненты «Мегалайна» жаловались, что не могут войти в интернет.

«За что я по полторы тонны отваливаю им каждый месяц», — написал пользователь ***QQ*** на интернет-форуме «Дизель».

У интернет-провайдера был также недоступен сайт, работу которого восстановили через некоторое время. О проблемах с доступом в интернет писали также жители Кара-Балты.

Пользователи также жаловались на то, что, несмотря на работающий сайт, они не смогли связаться со службой техподдержки и получить советы от онлайн-консультанта на сайте.

Официальный представитель компании объяснил абонентам, что причина отсутствия доступа — в «программно-аппаратном сбое», который возник после скачка напряжения.

«В связи с перепадами электроэнергии в 13:40 произошел программно-аппаратный сбой на сервере авторизации, в связи с чем наблюдаются проблемы с доступом к сети интернет, вещанием телеканалов и дозвоном в контакт-центр», — гласит сообщение.

Компания ведет ремонтные работы, пока неизвестно, когда доступ будет восстановлен.