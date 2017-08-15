Сооснователь «Парка Высоких Технологий» Эрмек Ниязов написал, что считает неправильным присвоение премьер-министром заслуг по становлению и созданию парка. Он утверждает, что Жээнбеков не имеет никакого отношения к его запуску.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с молодежью 11 августа сообщил о запуске «Парка Высоких Технологий». По его словам, молодые предприниматели примут активное участие в развитии центра.

A post shared by Iskender Sharsheyev (@zeratul9999) on Aug 10, 2017 at 9:08pm PDT

«Я очень рад, что совместно с нашими молодыми бизнесменами, мы запустили проект “Парк Высоких Технологий”, который тоже начал успешно функционировать», — сказал Жээнбеков.

Предприниматель Эрмек Ниязов отреагировал на заявление Жээнбекова, обвинив его во лжи. По его словам, премьер-министр не имеет никакого отношения к запуску парка.

В пресс-службе правительства журналисту Kloop.kg отметили, что Жээнбеков говорил от лица правительства.

«После того как мы увидели пост, мы пересмотрели видео в инстаграме. На видео премьер-министр говорит, что совместно с правительством и молодежью, мы [правительство] запустили проект», — сказали в пресс-службе.

В интервью журналисту Kloop.kg Ниязов потвердил, что Жээнбеков не принимал участия в запуске «Парка».

«Могу сказать, что премьер-министр не участвовал никаким боком в становлении и управлении парка. У правительства нет IT-проектов, но есть так называемый “Таза Коом”. Туда они включают всех подряд», — сказал он.

Эрмек Ниязов занимал должность вице-президента «Кыргызтелекома» с 2013 по 2015 годы, а также баллотировался в городской кенеш от партии «Республика-Ата Журт» в ноябре 2016 года.

«Парк Высоких Технологий» — центр разработки программного обеспечения, который основали в 2013 году. Его резидентами могут быть как местные, так и иностранные компании, при условии, что не менее 80% их услуг идет на экспорт.

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