Сооснователь «Парка Высоких Технологий» Эрмек Ниязов написал, что считает неправильным присвоение премьер-министром заслуг по становлению и созданию парка. Он утверждает, что Жээнбеков не имеет никакого отношения к его запуску.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на встрече с молодежью 11 августа сообщил о запуске «Парка Высоких Технологий». По его словам, молодые предприниматели примут активное участие в развитии центра.
«Я очень рад, что совместно с нашими молодыми бизнесменами, мы запустили проект “Парк Высоких Технологий”, который тоже начал успешно функционировать», — сказал Жээнбеков.
Предприниматель Эрмек Ниязов отреагировал на заявление Жээнбекова, обвинив его во лжи. По его словам, премьер-министр не имеет никакого отношения к запуску парка.
В пресс-службе правительства журналисту Kloop.kg отметили, что Жээнбеков говорил от лица правительства.
«После того как мы увидели пост, мы пересмотрели видео в инстаграме. На видео премьер-министр говорит, что совместно с правительством и молодежью, мы [правительство] запустили проект», — сказали в пресс-службе.
В интервью журналисту Kloop.kg Ниязов потвердил, что Жээнбеков не принимал участия в запуске «Парка».
«Могу сказать, что премьер-министр не участвовал никаким боком в становлении и управлении парка. У правительства нет IT-проектов, но есть так называемый “Таза Коом”. Туда они включают всех подряд», — сказал он.
Эрмек Ниязов занимал должность вице-президента «Кыргызтелекома» с 2013 по 2015 годы, а также баллотировался в городской кенеш от партии «Республика-Ата Журт» в ноябре 2016 года.
«Парк Высоких Технологий» — центр разработки программного обеспечения, который основали в 2013 году. Его резидентами могут быть как местные, так и иностранные компании, при условии, что не менее 80% их услуг идет на экспорт.
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