В Португалии на острове Мадейра из-за падения старого дуба погибли 12 человек, более 50 пострадали. На острове объявили траур.

Инцидент произошел 15 августа во время религиозного праздника, на который собрались жители города Фуншал.

Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, несколько человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших двое детей.

Издание Jornal de Noticias пишет, что дерево рухнуло на магазин, где продавали свечи для ритуального торжества. В этот момент там стояла большая очередь.

Falling tree crushes Madeira festival-goers: 11 feared killed before street procession pic.twitter.com/oPVT6BxVWW — The Telegraph (@Telegraph) August 15, 2017

Среди пострадавших есть иностранные туристы — граждане Франции, Германии и Венгрии.

Властям неоднократно поступали жалобы на состояние дерева. Жители просили его спилить, жалуясь на то, дерево может упасть. Возраст рухнувшего дуба составлял не менее 200 лет.

На Мадейре объявили трехдневный траур.

Фото: Jornal de Noticias

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