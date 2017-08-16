Омбудсмен Кубат Оторбаев заявил, что власти Бишкека нарушили конституционные права граждан, введя запрет на проведение митингов. Омбудсмен собирается предпринять меры по изменению или отмене запрета.

Оторбаев подтвердил в интервью журналисту Kloop.kg, что будет предпринимать действия против запрета на митинги, но не уточнил какие именно.

«Мы сейчас думаем, что будем делать», — сказал он.

В интервью радио «Азаттык» омбудсмен сказал, что введенные ограничения нарушают основные конституционные права граждан страны.

«Конечно, это неправильный шаг, который напоминает действия предыдущих властей. Собрания наряду со свободой слова являются одним из основных фундаментальных прав», — сказал Оторбаев.

Слова Оторбаева стали реакцией на решение Первомайского районного суда, который запретил митинги в Бишкеке с 27 июля по 20 октября 2017 года.

Митинги запрещены не по всему Бишкеку, а только в определенных местах.

Собрания запретили на площади «Ала-Тоо», а также у здания парламента, ЦИКа и министерств.

Кроме того, акции протеста запрещены еще и у Первомайского районного суда, в котором проходит судебный процесс по уголовному делу оппозиционера Омурбека Текебаева.

В суде пояснили, что решение о запрете митингов приняли из-за обращения администрации Первомайского района города Бишкек.

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