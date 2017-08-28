Дворники нашли тело женщины с отрубленной головой в мусорном контейнере. Ошская милиция выясняет личность убитой и занимается поиском преступников.

Пресс-секретарь милиции Оша Замир Сыдыков сообщил журналисту Kloop.kg, что женское обезглавленное тело нашли 27 августа в мусорном баке возле филиала Российского государственного социального университета.

По его словам, тело с многочисленными ссадинами и ушибами нашли сотрудники «Тазалыка» при вывозе мусора.

По данным судмедэкспертов, следы на теле указывают на то, что женщине также пытались отрезать ноги. Голову убитой пока не обнаружили.

«Примерный возраст убитой 40-50 лет. Это все что пока известно следствию», — сказал Сыдыков.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Правоохранители выясняют личность убитой и ищут подозреваемых.

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