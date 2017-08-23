Шведскую журналистку нашли обезглавленной после поездки на подводной лодке. Что известно?

Кто такие Ким Валль и Питер Мадсен

Ким Валль была фрилансером и работала для таких изданий как The New York Times, The Guardian, Time и Vice. В 2016 году она получила награду за репортаж о влиянии ядерных испытаний на климат Маршалловых островов.

Питер Мадсен — датский изобретатель и бизнесмен. Подлодка «Наутилус» стала третьей субмариной, которую он построил. Он также известен как основатель компании RML Spacelab ApS, которая планировала отправить человека в космос.

Валль познакомилась с Мадсеном, когда собирала материал о его субмарине «Наутилусе» — самой большой частной подлодке в мире.