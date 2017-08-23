Шведскую журналистку нашли обезглавленной после поездки на подводной лодке. Что известно?

Журналистка Ким Валль пропала в Дании две недели назад после поездки на подводной лодке с ее изобретателем. Спустя 10 дней её тело нашли обезглавленным на берегу. Kloop.kg собрал хронологию этой загадочной истории.
Кто такие Ким Валль и Питер Мадсен
Ким Валль была фрилансером и работала для таких изданий как The New York Times, The Guardian, Time и Vice. В 2016 году она получила награду за репортаж о влиянии ядерных испытаний на климат Маршалловых островов.
Питер Мадсен — датский изобретатель и бизнесмен. Подлодка «Наутилус» стала третьей субмариной, которую он построил. Он также известен как основатель компании RML Spacelab ApS, которая планировала отправить человека в космос.
Валль познакомилась с Мадсеном, когда собирала материал о его субмарине «Наутилусе» — самой большой частной подлодке в мире.
10 августа. Встреча Валль с Мадсеном и отплытие вместе с ним на подлодке
Мадсен пригласил Валль к себе на подлодку для создания материала. Она приняла его предложение, и они вместе отплыли в море на субмарине изобретателя. Согласно плану, они должны были вернуться в порт Копенгагена вечером того же дня, но «Наутилус» пропал.
Den svenske journalist, der er forsvundet i forbindelse med ubåden Nautilus' forlis, er Kim. Peter Madsen er sigtet for drab pic.twitter.com/V4i2kVi56A— News7Danmark (@News7Danmark) August 12, 2017
11 августа. О пропаже журналистки сообщили в полицию. Спасатели приступили к поиску «Наутилуса»
На следующий день в полицию обратился парень журналистки. Он заявил, что она не вернулась домой после встречи с Мадсеном. Полицейские и спасатели приступили к поиску, пытаясь выйти на связь с «Наутилусом», но подлодка не отвечала на запросы.
Подлодку нашли в тот же день в бухте Кёге к югу от Копенгагена. «Наутилус» вышел на связь и подал сигнал о помощи. По словам одного из участников спасательной операции, когда подлодку обнаружили, Мадсен был замечен в рубке.
После этого из нее словно «выпустили воздух», и субмарина начала тонуть. Изобретатель же добрался до берега вплавь. По его словам, из-за неисправностей в балластной системе подлодка пошла ко дну.
«”Наутилус” затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать. Хотя это хорошо, иначе я остался бы внутри», — сказал Мадсен.
На вопросы полиции о том, куда пропала Валль, изобретатель ответил, что он высадил ее на берег вечером 10 августа, через 3 часа после начала заплыва.
12 августа. Начались полномасштабные поиски Ким Валль
После того, как журналистку не нашли на указанном Мадсеном месте, поисковые работы начались не только на суше и в воде, но и с воздуха. Полиция же задержала Питера Мадсена по подозрению в непредумышленном убийстве.
Спасатели решили, что тело Валль может быть на затонувшей субмарине, и 12 августа «Наутилус» подняли со дна. Однако тела журналистки там не нашли. Тем не менее, следствие установило, что подлодку пустили ко дну намеренно.
После того, как эта информация была обнародована, Мадсен внезапно изменил показания и заявил, что на субмарине произошел несчастный случай, и он «был вынужден похоронить журналистку в море». По его словам, он сделал это в заливе Кёге, однако поиски водолазов ни к чему не привели.
21 августа. С момента пропажи Ким Валль прошло 10 дней
Поиски спасателей продолжались больше недели. Водолазы проверили весь маршрут «Наутилуса», но так ничего и не нашли. Поиски на суше и с воздуха тоже не принесли результатов.
Вечером 21 августа полиция сообщила, что на острове Амагер местный житель нашел изуродованное тело женщины. Оно было обезглавлено, а также у трупа отсутствовали руки и ноги.
23 августа. Полиция: Найденное тело принадлежит Ким Валль
Анализ ДНК подтвердил, что это тело пропавшей журналистки. Следствие пока не делало никаких заявлений и пообещало озвучить свою позицию позже. Мадсену тоже не предъявлено обвинений. Адвокат Мадсена Бетина Хальд Эгмарк заявила, что ее подзащитный считает себя невиновным.
Водолазы все еще продолжают поиски других частей тела журналистки.