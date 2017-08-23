Центризбирком официально зарегистрировал четвертого кандидата в президенты от партии «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева.

В ЦИКе ему вручили удостоверение кандидата на пост президента Кыргызстана.

Торобаев стал четвертым по счету зарегистрированным кандидатом.

Он сдал 72 тысячи подписей, из которых действительными признали 68 тысяч. Ранее политик также успешно сдал тест по кыргызскому языку.

Бакыт Торобаев — кандидат в президенты, пользующийся популярностью на юге страны.

В начале августа он объединился с другими южными политиками — Камчыбеком Ташиевом, Ахматбеком Келдибековым и Адаханом Мадумаровым — в одну партию.

Все четверо политиков решили поддержать единого кандидата на выборах, но кого именно, пока неизвестно.

При этом, каждый из четверых тоже кандидат в президенты.

Сейчас в качестве кандидатов зарегистрированы еще трое человек: бывшие премьер-министры Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Президентские выборы пройдут 15 октября 2017 года.

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