Самовыдвиженец и кандидат в президенты Азимбек Бекназаров сдал в Центризбирком более 57 тысяч подписей своих сторонников. Для регистрации в качестве кандидата ЦИК должен признать более 30 тысяч подписей действительными. Ранее политик уже успешно сдал тест на знание кыргызского языка.
Бекназаров сдал подписи в Центризбирком 23 августа. Кандидатуру самовыдвиженца поддержали более 57 тысяч избирателей.
По закону, рабочая группа Центризбиркома должна проверить подлинность подписей в течение 10 дней.
Если действительными признают более 30 тысяч подписей, то Бекназарова зарегистрируют в качестве кандидата в президенты. До этого он успешно сдал тест на знание госязыка.
Бекназаров баллотируется в президенты самовыдвиженцем. Его кандидатуру поддержало объединение национал-патриотических сил Кыргызстана.
Азимбек Бекназаров — бывший генеральный прокурор и экс-депутат правительства. Он также был членом Временного правительства.
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