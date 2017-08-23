Самовыдвиженец и кандидат в президенты Азимбек Бекназаров сдал в Центризбирком более 57 тысяч подписей своих сторонников. Для регистрации в качестве кандидата ЦИК должен признать более 30 тысяч подписей действительными. Ранее политик уже успешно сдал тест на знание кыргызского языка.

Бекназаров сдал подписи в Центризбирком 23 августа. Кандидатуру самовыдвиженца поддержали более 57 тысяч избирателей.

По закону, рабочая группа Центризбиркома должна проверить подлинность подписей в течение 10 дней.

Если действительными признают более 30 тысяч подписей, то Бекназарова зарегистрируют в качестве кандидата в президенты. До этого он успешно сдал тест на знание госязыка.

Бекназаров баллотируется в президенты самовыдвиженцем. Его кандидатуру поддержало объединение национал-патриотических сил Кыргызстана.

Азимбек Бекназаров — бывший генеральный прокурор и экс-депутат правительства. Он также был членом Временного правительства.

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