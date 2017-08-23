Прокуратура настаивает, что представители «Сентября» ввели общественность в заблуждение, когда сказали, что иск против телеканала не должен к ним относиться. Ранее суд запретил вещание телеканала в Кыргызстане из-за «экстремистских материалов».

Главный надзорный орган пояснил, что судебный иск против «Сентября» подан из-за «экстремистских материалов», связанных с речью бывшего главы УВД Ошской области Абдылды Капарова.

По информации прокуратуры, суд запретил «Сентябрю» теле- и радиовещание, а также трансляции в интернете.

Надзорный орган считает, что иск против телеканала оформлен правильно. Ранее представители «Сентября» говорили, что претензии прокуратуры не должны к ним относиться, потому что речь Капарова транслировал аналоговый «Сентябрь» в Джалал-Абаде, а не цифровой.

По версии Генпрокуратуры, на аналоговое вещание канала «Сентябрь» в Джалал-Абаде распространялась лицензия, которой владеет канал в цифровом формате.

«Предоставленные ТРК «Сентябрь» сведения носят явно дезинформационный характер. […] Они намеренно вводят общественность в заблуждение, искажая фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса», — говорится в сообщении.

Первомайский районный суд Бишкека 22 августа удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании интервью Капарова «экстремистским» и запретил вещание телеканала «Сентябрь» на территории Кыргызстана.

Представители телеканала заявили, что будут обжаловать решение суда.

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