Генеральная прокуратура вызвала в суд представителей телеканала «Сентябрь». Причиной стали «экстремистские материалы» — какие именно, пока неизвестно.

Представительница телеканала Кайыргуль Умурканова сказала журналисту Kloop.kg, что Генпрокуратура подала в суд на «Сентябрь» по поводу «экстремистских материалов».

Телеканал не получил официальной повестки, сотрудникам позвонил представитель Генпрокуратуры и пригласил в Первомайский районный суд Бишкека 22 августа в 14:00.

«Они сказали, что повестку отправили, но нам ничего не приходило. Значит, что повестка не дошла. У нас был утренний прямой развлекательный эфир. Туда модератору позвонили и сказали, чтобы мы пришли в суд», — сказала Умурканова.

Она также сказала, что не знает, о каких «экстремистских материалах» может идти речь — по её словам, телеканал не выпускал в эфир ничего, что могло содержать экстремистский контент.

Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры подтвердил журналисту Kloop.kg факт подачи иска против телеканала.

«Иск был подан за распространение материалов экстремистского толка», — сказал представитель пресс-службы.

Однако он не уточнил, какой именно контент был признан экстремистским.

Телеканал «Сентябрь» был создан в 1999 году — его связывают с ближним окружением оппозиционера Омурбека Текебаева, который был признан виновным в коррупции и мошенничестве 16 августа.

Сам политик считает, что дело против него носит «политический характер» из-за критики в адрес властей, в частности, президента Алмазбека Атамбаева.

Фото: страница телеканала в facebook

По теме: