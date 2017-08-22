Указ о назначении Мухамметкалыя Абулгазиева подписал президент Алмазбек Атамбаев. Абулгазиев станет исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового состава правительства.

Атамбаев подписал указ о назначении Абулгазиева исполняющим обязанности премьер-министра — вице-премьер-министр заменил на посту главу правительства Сооронбая Жээнбекова, который баллотируется на президентских выборах.

Абулгазиев будет занимать эту должность, пока не сформируется новое правительство. Накануне Атамбаев подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Жээнбекова.

Жээнбеков подал в отставку в связи со своим участием в президентских выборах. По его словам, он уходит с поста ради «обеспечения равных прав всем кандидатам».

Атамбаев же называл правительство Жээнбекова «лучшим из всех» за последние 6 лет. Жээнбекова вступил в должность премьер-министра 13 апреля 2016 года. До этого он был заместителем руководства аппарата президента.

Жээнбеков — кандидат в президенты от провластной партии социал-демократов (СДПК). Его кандидатуру выдвинули на съезде партии 15 июля.

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