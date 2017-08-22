Кыргызстан обыграл Монголию со счетом 4:0 на чемпионате мира по кок-бору, который проходит в Астане. Ранее кыргызской сборной присудили техническое поражение в этом матче из-за того, что спортсмены отказались снять задние подковы с лошадей. Но судьи в итоге решили, что команды переиграют матч.

Кыргызская сборная победила в матче против сборной Монголии со счетом 4:0. Игра длилась два тайма по 20 минут. Голами отличились Кубаныч Султан уулу, Урмат Раушан уулу и Аскат Баатырбек уулу.

Ранее кыргызской сборной запретили участвовать в этом матче и засчитали техническое поражение со счетом 0:7. Это произошло из-за того, что кыргызские спортсмены отказались выполнять требование судей — снять задние подковы с лошадей.

В итоге, сборной Кыргызстана разрешили играть с подкованными лошадьми, отменив техническое поражение.

Однако условием стало то, что выйти на поле подкованными могут только лошади с мелкими ранами на ногах — это значит, что только четыре лошади из команды Кыргызстана будут играть с задними подковами.

Ранее кыргызская сборная отказалась выходить на поле из-за запрета на задние подковы и направила протест на имя главной судейской коллегии. Руководитель сборной Талас Бегалиев заявил, что неподкованные лошади не выдержать больше одной игры, так как казахский ипподром засыпан песком с мелкими камнями, что может травмировать ноги животных.

Кыргызстанцы попросили коллегию судей снять их с соревнования. По словам руководителя команды, здоровье животных для них важнее этого чемпионата.

Спортсмены также утверждали, что специальные алюминиевые подковы лошадей никого не травмируют.

Кыргызская сборная 22 августа сыграет против сборной Узбекистана.

Первый чемпионат мира по кок-бору был организован во время всемирной выставки EXPO-2017. Всего в турнире участвуют 12 сборных команд: Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, США, Турция, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Кок-бору или «козлодрание» — древняя конная игра, популярная среди кочевых народов Центральной Азии. Всадники двух команд борются за тушу козла, которую необходимо забросить в ворота соперника.

Фото: Агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР

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