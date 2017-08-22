Днем 21 августа жители Соединенных Штатов наблюдали полное солнечное затмение. В Кыргызстане его невозможно было увидеть, поэтому Kloop.kg сделал подборку видео и фотографий небесного явления.

США — единственная страна, на территории которой можно было увидеть затмение 21 августа. Последний раз, когда американцы наблюдали полное солнечное затмение, было в 1918 году.

Публикация от Ted Hesser (@tedhesser) Авг 21 2017 в 12:40 PDT

Продолжительность затмения на территории США составила полтора часа — поэтому в СМИ его прозвали «Великим американским затмением».

Публикация от Blanch Blanchard (@blanchblanchard) Авг 21 2017 в 7:11 PDT

Полное затмение увидели жители нескольких штатов США, которые оказались на пути лунной тени шириной 113 километров — всего 14 штатов с общим населением в 70 млн человек.

Публикация от Babak Tafreshi (@babaktafreshi) Авг 21 2017 в 11:58 PDT

В районах, где солнце скрылось полностью, явление продолжалось от 1 минуты до 2 минут 40 секунд. В остальных местах затмение было частичным.

Публикация от Cory Future (@c.ftr) Авг 21 2017 в 6:27 PDT

Посмотреть на небесное явление приехали и многие туристы. В город Мадрас в штате Орегон с населением несколько тысяч человек приехало около 100 тысяч американцев со всей страны.

НАСА посвятило этому явлению отдельный сайт и вело прямую трансляцию. Следующее полное затмение случится 2 августа 2019 года. Его смогут увидеть в центральных районах Чили и Аргентины.

Фото: harleys66

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