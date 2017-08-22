Президент Алмазбек Атамбаев одобрил отставку премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и всего правительства Кыргызстана. Это произошло из-за того, что Жээнбеков решил баллотироваться на президентских выборах.

Атамбаев подписал указ 22 августа — с этого момента члены кабинета министров будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Парламент должен будет сформировать новый состав кабинета министров. Однако когда это произойдет, точно неизвестно, потому что депутаты сейчас находятся в отпуске и вернутся к своей работе только 1 сентября.

Сам Жээнбеков — кандидат в президенты от пропрезидентской партии социал-демократов (СДПК) — сказал, что уходит со своей должности ради «обеспечения равных прав всем кандидатам».

«Вы все время поддерживали эту позицию, и народ считает вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам», — сказал Жээнбеков.

Атамбаев же назвал правительство Жээнбекова «лучшим из всех» за последние шесть лет, а также сказал, что премьер-министр «оправдал надежды», возложенные на него.

Сооронбай Жээнбеков вступил в должность премьер-министра 13 апреля 2016 года. До этого он был первым заместителем руководителя аппарата президента.

Ранее Алмазбек Атамбаев публично высказывался в поддержку Жээнбекова, назвав его «хорошим выбором» для страны.

Однако со стороны других кандидатов в президенты в сторону Жээнбекова высказывалась критика. В частности, Жээнбекова обвиняли в использовании «административного ресурса» и «служебного положения» бывший премьер-министр Темир Сариев и правозащитница Рита Карасартова.

Однако ЦИК не нашел нарушений в действиях Жээнбекова и зарегистрировал 21 августа его в качестве кандидата в президенты.

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