Решение было принято в связи с ограничением числа сотрудников американской дипмиссии в России, чего потребовала официальная Москва в ответ на санкции.

Посольство США в России заявило, что с 23 августа планирует приостановить выдачу неиммиграционных виз в регионах России. Решение принято из-за того, что власти России распорядились сократить штат дипломатического представительства на 60 процентов.

В течение восьми дней будет приостановлена выдача всех неиммиграционных виз — для бизнеса, работы и туризма.

С 21 августа отменят собеседования, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. А с 1 сентября визы будут выдавать только в посольстве США в Москве.

В ответ на новые ограничения министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ограничение в выдаче виз «соответствует логике тех, кто организует цветные революции».

Лавров также отметил, что решение со стороны США принято с целью «вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти».

Российские власти ограничили число американских дипломатов в конце июля — в ответ на высылку 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.

Фото: The New York Times

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