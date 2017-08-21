Чешская компания Liglass Trading, которая выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынских ГЭС в Кыргызстане, должна перечислить 37 млн долларов до середины сентября — это уточнили в Госкомитете промышленности Кыргызстана.
Пресс-секретарь Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Рысбек Токтоналиев сообщил Kloop.kg, что у компании Liglass Trading есть время примерно до конца сентября, чтобы перечислить деньги.
«Там 30 банковских дней — это где-то 50-55 календарных и надо начинать считать с 4 августа. Не с 10 июля, а с 4 августа», — сказал Токтоналиев.
Чешская компания Liglass Trading в начале июля выиграла в Кыргызстане тендер на строительство Верхне-Нарынских ГЭС и 10 малых станций.
Ранее строительством Верхне-Нарынского каскада должна была заняться российская компания «РусГидро». Однако правительство Кыргызстана разорвало с ними соглашение в 2015 году. По словам президента Алмазбека Атамбаева, причина была в том, что экономика России «находится не на подъеме».
В ответ на это «РусГидро» потребовали компенсации в размере 37 млн долларов за одностороннее расторжение договора. Liglass пообещал выплатить эти деньги за кыргызское правительство.
Атамбаев на своей пресс-конференции в июле говорил, что расторгнет соглашение с Liglass Trading при одном условии — если чешская компания не погасит долг Кыргызстана перед «РусГидро».
Скандал вокруг Liglass Trading начался после публикаций в чешских и кыргызских СМИ, что Liglass Trading — «убыточная компания».
Глава фирмы Михал Смелик тогда заявлял, что у них на счету 383 млн долларов. Он добавил, что эти деньги являются его накоплениями за 10 лет.
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