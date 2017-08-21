Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подал в отставку после того, как официально зарегистрировался в качестве кандидата в президенты.

Президент Алмазбек Атамбаев принял отставку Жээнбекова 21 августа, через несколько часов после того, как Центризбирком зарегистрировал его в качестве кандидата на президентских выборах.

Атамбаев сказал, что Жээнбеков «оправдал надежды», а его правительство «было лучшим из всех» за последние шесть лет.

Жээнбеков в свою очередь сказал, что Кыргызстан должен получить новое правительство, не дожидаясь итогов президентских выборов, и чтобы не было «спекуляций вокруг административного ресурса».

«Вы все время поддерживали эту позицию, и народ считает вас не только инициатором, но и гарантом чистых выборов. Поэтому прошу принять мою отставку. Для меня принципиально важно победить на выборах, где ни у кого не будет сомнений в создании равных условий всем кандидатам», — сказал Жээнбеков президенту.

Сооронбай Жээнбеков — кандидат в президенты на предстоящих выборах от провластной партии социал-демократов (СДПК). Кандидатуру премьер-министра одобрили на съезде партии 15 июля.

Атамбаев также поддержал кандидатуру Жээнбекова, назвав его «честным человеком» и «хорошим выбором» для Кыргызстана.

Выдвижение Жээнбекова сопровождалось и критикой со стороны других кандидатов в президенты — например, бывший премьер-министр Темир Сариев обвинил его в «использовании служебных полномочий для агитации». Но ЦИК не увидел нарушений со стороны Жээнбекова.

Фото: Сайт президента КР

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