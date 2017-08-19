Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков сообщил, что 21 августа премьер-министр Сооронбай Жээнбеков покинет свой пост ради участия в выборах президента Кыргызстана.

По словам депутата Момбекова, на заседании правительства 21 августа официально объявят об отставке Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков может временно сложить свои полномочия премьер-министра на время президентских выборов и если его не изберут президентом, то он сможет вернуть себе кресло главы правительства.

На время отсутствия премьер-министра исполняющим обязанности главы кабмина будет первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

Но в кыргызском сегменте интернета и некоторых СМИ распространяется информация о том, что на грядущем заседании на пост премьер-министра будет выдвинут 40-летний политик Сапар Исаков.

Сам Исаков, занимающий должность главы аппарата президента и негласно называемый «правой рукой» Алмазбека Атамбаева, не комментирует эти данные.

Ранее СМИ и кыргызский сегмент интернета писали о том, что Исаков будет баллотироваться в президенты, но в мае 2017 года политик пообещал не участвовать в выборах.

Выборы в президенты пройдут 15 октября этого года. Сейчас за этот пост борются более 50 кандидатов.

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